Видворені з Білорусі Родненков і Кравцов не проситимуть про притулок в Україні

Білоруські опозиціонери Антон Родненков та Іван Кравцов, які заявили, що їх насильно видворили з Білорусі, не звертатимуться до української влади про політичний притулок.

Білоруси також підтвердили, що мають посвідку на проживання в Україні завдяки волонтерській діяльності в одній некомерційній організації, яка займається організацією заходів у нашій країні.

– У нас дійсно з Іваном є посвідка на проживання, – сказав Родненков журналістам на прес-конференції в Києві 8 вересня.

Як Родненков і Кравцов потрапили до України

7 вересня головний опозиціонер Білорусі Світлана Тихановська заявила, що влада Білорусі причетна до зникнення Марії Колесникової – представника її об’єднаного штабу.

Увечері цього ж дня Родненков і Кравцов прийшли додому до Колесникової, щоб перевірити її можливе викрадення. Там їх затримали силовики у цивільному.

Опозиціонери розповіли, що білоруська влада, погрожуючи арештом, посадила їх у мікроавтобус і повезли до кордону з Україною.

Перед цим до них в авто посадили Колесникову, яка встигла порвати свій паспорт, через що її не змогли вигнати у сусідню країну.

Родненков і Кравцов зізналися, що не вчинили аналогічним із Колесникової чином, бо не зважилися зробити це.

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Версія Лукашенка

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив 8 вересня, що Родненков, Краснов і Колесникова нібито здійснили прорив на українсько-білоруському кордоні.

Водночас Лукашенко розповів, що Родненков і Краснов “виштовхнули Колесникову з авто”, після чого її затримали білоруські прикордонники.

Фото: TUT.by