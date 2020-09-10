Пожежі в США: Сан-Франциско накрило їдким димом (ФОТО)

Пожежі на Західному узбережжі в США тривають вже декілька днів поспіль, а їхні наслідки почали помічати у містах, де немає осередків вогню.

Місто Сан-Франциско розташоване за понад 300 км від пожеж: в середу, 9 вересня, у мережі з’явилися вражаючі фото ранкового неба, покритого димом та попелом.

У пожежному департаменті міста попереджають, що забруднене повітря може нашкодити здоров’ю легень.























Помаранчеве сяйво і багато диму: фото оповитого пожежами Сан-Франциско / 6 фотографий

Дослідник клімату Пітер Глейк пояснив причину такого незвичного явища.

– Справа у тому, що зміна клімату однозначно впливає на поширення лісових пожеж у США: ми фіксували аномальну спеку, посухи та поривистий вітер.

Місцеві жителі поширюють у соцмережах моторошні фото та відео: через помаранчевий колір неба здається, що надворі ніч.

Багато з користувачів переконують, що не бачили схожих природних явищ, відколи живуть у Сан-Франциско.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений iLL ALiEN (@joshuamartinez23) 9 Вер 2020 р. о 10:43 PDT

Пожежа на ринку в ОАЕ

5 серпня в Об’єднаних Арабських Еміратах спалахнула потужна пожежа на фруктово-овочевому ринку в Аджмані.

Вогонь швидко поширився усією територією ринку.

Густий чорний дим було видно з усіх частин міста: на час ліквідації пожежі автомобілістів закликали обирати альтернативні маршрути руху.

Фото: San Francisco Fire Department