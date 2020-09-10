Пожежі в США: Сан-Франциско накрило їдким димом (ФОТО)

Пожежі на Західному узбережжі в США тривають вже декілька днів поспіль, а їхні наслідки почали помічати у містах, де немає осередків вогню.
Місто Сан-Франциско розташоване за понад 300 км від пожеж: в середу, 9 вересня, у мережі з’явилися вражаючі фото ранкового неба, покритого димом та попелом.
У пожежному департаменті міста попереджають, що забруднене повітря може нашкодити здоров’ю легень.
Дослідник клімату Пітер Глейк пояснив причину такого незвичного явища.
– Справа у тому, що зміна клімату однозначно впливає на поширення лісових пожеж у США: ми фіксували аномальну спеку, посухи та поривистий вітер.
Місцеві жителі поширюють у соцмережах моторошні фото та відео: через помаранчевий колір неба здається, що надворі ніч.
Багато з користувачів переконують, що не бачили схожих природних явищ, відколи живуть у Сан-Франциско.
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Пожежа на ринку в ОАЕ
5 серпня в Об’єднаних Арабських Еміратах спалахнула потужна пожежа на фруктово-овочевому ринку в Аджмані.
Вогонь швидко поширився усією територією ринку.
Густий чорний дим було видно з усіх частин міста: на час ліквідації пожежі автомобілістів закликали обирати альтернативні маршрути руху.