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Факти / Світ

Помаранчеве сяйво і багато диму: фото оповитого пожежами Сан-Франциско

Пожежі на Західному узбережжі в США тривають вже декілька днів поспіль, а їхні наслідки почали помічати у містах, де немає осередків вогню.

Місто Сан-Франциско розташоване за понад 300 км від пожеж: в середу, 9 вересня, у мережі з’явилися вражаючі фото ранкового неба, покритого димом та попелом.

У пожежному департаменті міста попереджають, що забруднене повітря може нашкодити здоров’ю легень.

  • Пожежі в США: Сан-Франциско накрило їдким димом (ФОТО)
  • Пожежі в США: Сан-Франциско накрило їдким димом (ФОТО)
  • Пожежі в США: Сан-Франциско накрило їдким димом (ФОТО)
  • Пожежі в США: Сан-Франциско накрило їдким димом (ФОТО)
  • Пожежі в США: Сан-Франциско накрило їдким димом (ФОТО)
  • Пожежі в США: Сан-Франциско накрило їдким димом (ФОТО)
  • Пожежі в США: Сан-Франциско накрило їдким димом (ФОТО)
  • Пожежі в США: Сан-Франциско накрило їдким димом (ФОТО)
  • Пожежі в США: Сан-Франциско накрило їдким димом (ФОТО)
  • Пожежі в США: Сан-Франциско накрило їдким димом (ФОТО)
  • Пожежі в США: Сан-Франциско накрило їдким димом (ФОТО)
  • Пожежі в США: Сан-Франциско накрило їдким димом (ФОТО)
Помаранчеве сяйво і багато диму: фото оповитого пожежами Сан-Франциско / 6 фотографий

Дослідник клімату Пітер Глейк пояснив причину такого незвичного явища.

– Справа у тому, що зміна клімату однозначно впливає на поширення лісових пожеж у США: ми фіксували аномальну спеку, посухи та поривистий вітер.

Місцеві жителі поширюють у соцмережах моторошні фото та відео: через помаранчевий колір неба здається, що надворі ніч.

Багато з користувачів переконують, що не бачили схожих природних явищ, відколи живуть у Сан-Франциско.

 

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Допис, поширений iLL ALiEN (@joshuamartinez23)

Пожежа на ринку в ОАЕ

5 серпня в Об’єднаних Арабських Еміратах спалахнула потужна пожежа на фруктово-овочевому ринку в Аджмані.

Вогонь швидко поширився усією територією ринку.

Густий чорний дим було видно з усіх частин міста: на час ліквідації пожежі автомобілістів закликали обирати альтернативні маршрути руху.

Фото: San Francisco Fire Department

Джерело: CNN

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