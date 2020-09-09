Через переслідування: сім’я з Білорусі попросила захисту в Україні

Сім’я з Білорусі попросила міжнародного захисту в Україні через переслідування. Чоловік та жінка разом з дітьми прибули в один із пунктів пропуску на українсько-білоруській ділянці кордону у Чернігівської області.

Під час прикордонного контролю вони відразу сказали, що потребують додаткового захисту.

Зокрема, чоловік розповів, що вже певний час вони відчували утиски з боку білоруських правоохоронних органів. Але поштовхом до того, щоб виїхати стало те, що нещодавно проти нього, начебто, безпідставно порушили кримінальну справу, пов’язану з хабарництвом.

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Громадянам Білорусі пояснили порядок звернення за захистом та оформили в’їзд в Україну. Прикордонники направили до підрозділу Міграційної служби повідомлення про звернення за захистом.

Водночас, у Держприкордонслужбі повідомили, що протягом останнього часу з проханням отримати захист звернулися 15 громадян Білорусі.

Попри те, що до 28 вересня іноземцям заборонений в’їзд в Україну, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що громадяни Білорусі можуть в’їхати, якщо потребують додаткового захисту.

За його словами, для цього вони повинні прибути в пункти пропуску і розповісти про свою ситуацію.