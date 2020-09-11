Brexit: ЄС посилює підготовку щодо торгової угоди з Великою Британією

Після восьмого раунду переговорів між Європейським Союзом та Великою Британією залишаються розбіжності щодо ключових питань в угоді про майбутні відносини.

Про це повідомив головний переговірник ЄС Мішель Барньє.

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За його словами, ЄС з прихильністю ставиться до амбітного майбутнього партнерства з Великою Британією, адже це піде на користь усім. Але у цьому випадку не потрібно недооцінювати економічні та соціальні наслідки за відсутності торгової угоди.

– У той час, коли ЄС демонструє гнучкість, Лондон не бажає підтримувати фундаментальні принципи та інтереси Євросоюзу, – йдеться у заяві Барньє.

Представник ЄС зазначив, що істотні відмінності зберігаються у тих областях, які представляють суттєвий інтерес для ЄС. Натомість Велика Британія відмовляється включати до угоди гарантії чесної конкуренції та вимагає вільного доступу до ринку Європейського Союзу.

Мішель Барньє наголосив, що потрібно забезпечити взаємну довіру та впевненість для підписання угоди про партнерство.

Окрім того, ЄС починає посилено працювати над забезпечення готовності до будь-яких сценаріїв, навіть найгіршим, які можуть відбутись 1 січня 2021 року.

Brexit

Велика Британія планує ухвалення нового законодавства, яке скасовує ключову частину торішнього угоди про вихід з ЄС. Такий крок дозволить усунути вимогу про нові митні правила Північної Ірландії, призначені для запобігання повернення перевірок на кордоні.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон зазначив, що вихід Великої Британії з ЄС матиме хороший результат, навіть за відсутності торгової угоди.

Велика Британія формально вийшла з Європейського Союзу у січні, проте продовжувала слідувати правилам, встановленим в Брюсселі протягом перехідного періоду, який закінчується в грудні.