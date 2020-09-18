Голова Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс відреагував на заяву Лукашенка закрити та зміцнити позиції кордонів з Польщею та Литвою. Про це президент Білорусі заявив 17 вересня. За словами Лінкявічюса, така поведінка є неадекватною.

– Раніше теж були такі заяви – про те, що тягачі будуть спрямовані в інші порти. Далі надходили уточнення, що це відбудеться, якщо Росія запропонує такі ж умови тощо. На мою думку, зараз потрібно почекати і з’ясувати, що це означає – закриття кордонів для вантажів, людей або щось інше, – сказав він.

За словами очільника МЗС Литви, білоруська економіка наразі перебуває на межі банкротства, тому такі рішення необхідно детально обдумувати, інакше вони негативно вплинуть на становище країни.

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Також міністр занепокоєний тим, що Лукашенко направив півармії захищати кордони на Заході. Складається враження, ніби там існує якась небезпека або ймовірність нападу.

– Це реакція на ситуацію неадекватної людини, – підкреслив Лінкявічюс.

Закриття кордонів у Білорусі

Під час форуму у Мінську президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив про закриття кордонів з Польщею та Литвою. Також він заявив, що, на жаль, доведеться посилити державний кордон з Україною.

Джерело: Delfi