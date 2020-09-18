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Факти / Україна / Політика

Поведінка неадекватної людини – голова МЗС Литви про закриття кордонів у Білорусі

Голова Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс відреагував на заяву Лукашенка закрити та зміцнити позиції кордонів з Польщею та Литвою. Про це президент Білорусі заявив 17 вересня. За словами Лінкявічюса, така поведінка є неадекватною.

– Раніше  теж були такі заяви – про те, що тягачі будуть спрямовані в інші порти. Далі надходили уточнення, що це відбудеться, якщо Росія запропонує такі ж умови тощо. На мою думку, зараз потрібно почекати і з’ясувати, що це означає – закриття кордонів для вантажів, людей або щось інше, – сказав він.

Голова МЗС Литви Лінас Лінкявічюс

За словами очільника МЗС Литви, білоруська економіка наразі перебуває на межі банкротства, тому такі рішення необхідно детально обдумувати, інакше вони негативно вплинуть на становище країни.

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Також міністр занепокоєний тим, що Лукашенко направив півармії захищати кордони на Заході. Складається враження, ніби там існує якась небезпека або ймовірність нападу.

– Це реакція на ситуацію неадекватної людини, – підкреслив Лінкявічюс.

Закриття кордонів у Білорусі

Під час форуму у Мінську президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив про закриття кордонів з Польщею та Литвою. Також він заявив, що, на жаль, доведеться посилити державний кордон з Україною.

Джерело: Delfi

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