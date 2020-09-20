Листа з рицином президенту США Дональду Трампу надіслали з Канади, а його відправником, ймовірно, була жінка.

До таких висновків дійшли представники правоохоронних органів країни.

Крім того, такі ж пакети доправили й до кілької урядових установ штату Техас.

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Нині правоохоронці перевіряють інші листи на наявність рицину.

Про причетність до цього представників міжнародних терористичних організацій вони поки не заявляють, однак наголошують, що робити кінцеві висновки поки зарано.

Отруйний лист для Трампа

19 вересня представники ЗМІ повідомили, що президента США Дональда Трампа намагалися отруїти.

Кореспонденцію з отрутою рицин невідомі відправили до Білого дому, однак її перехопили американські спецслужби.

Вони провели кілька тестів та визначили присутність отрути. Нині це питання розслідують ФБР і секретна служба країни.

Джерело: The New York Times