Витік даних FinCEN спричинив різке падіння акцій світових банків

Акції найбільших світових банків різко впали після скандалу з відмиванням коштів. Витік документів FinCEN викликав стурбованість у міжнародних інвесторів. Розслідування журналістів можуть завдати банкам мільярдних збитків.

Документи, які опинились у розпорядженні Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів показують, що найбільші світові банки не подавали заяви SAR, здійснюючи транзакції клієнтів із сумнівною репутацією. За ігнорування цих доповідей на банки накладають мільярдні штрафи.

Після згадування банків у розслідуванні, акції HSBC у Гонконзі та Standard Chartered’s у Лондоні впали до найнижчого рівня з 1998 року. HSBC втратив 5,3%, Standard Chartered’s — 6%, Barclays — 5.4%, а акції Deutsche Bank втратили 8% на початку торгів. Знизились і акції PMorgan та NY Mellon.

Інвестори стурбовані потенційними наслідками для банків, бо багато з них вже виплачували величезні штрафи за порушення вимог по боротьбі з відмиванням грошей та витрачали мільярди доларів на те, аби посилити заходи для цієї боротьби.

Про який витік даних йдеться

Американське видання BuzzFeed отримало доступ до звітних документів банківської системи FinCEN, які містять докази, що найбільші світові банки дозволяли злочинцям відмивати гроші.

FinCEN — це мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США і саме вона відстежує легальність обігу грошей у банківській системі. Якщо банк має підстави вважати, що його клієнт проводить підозрілі переведення коштів, то повинен звітувати про це у FinCEN та негайно блокувати транзакцію.

Що показав витік даних

Виявилось, що у період з 2000 до 2017 року, багато банків співпрацювали зі злочинцями та допомагали відмивати гроші від наркотрафіку, торгівлі людьми, корупції та інших правопорушень.

Розслідування показало, що банки співпрацювали з відомими публічними особами. Загальна сума транзакцій становила $2 трлн.