Зняв із бортпровідника брюки: у США дебошир екстрено “посадив” літак

Через дебош п’яного пасажира літак авіакомпанії American Airlines був вимушений здійснити екстрену посадку в аеропорту Нью-Мексико.
Спочатку чоловік став заважати іншим пасажирам рейсу з Лос-Анджелеса до Чикаго, штовхаючи їхні сидіння. Працівник авіакомпанії не зміг заспокоїти порушника порядку, бо на зауваження йому отримав удар у відповідь.
Фінальним акордом стало те, що дебошир зняв із бортпровідника брюки.
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В аеропорту, де сів літак, на забіяку та його супутницю вже чекали правоохоронці.
До слова, днями в аеропорту Бориспіль затримали п’яного туриста, якого зняли з рейсу в Шарм-ель-Шейх.
Джерело: News18
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