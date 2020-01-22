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Зняв із бортпровідника брюки: у США дебошир екстрено “посадив” літак

Через дебош п’яного пасажира літак авіакомпанії American Airlines був вимушений здійснити екстрену посадку в аеропорту Нью-Мексико.

Спочатку чоловік став заважати іншим пасажирам рейсу з Лос-Анджелеса до Чикаго, штовхаючи їхні сидіння.  Працівник авіакомпанії не зміг заспокоїти порушника порядку, бо на зауваження йому отримав удар у відповідь.

Фінальним акордом стало те, що дебошир зняв із бортпровідника брюки.

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В аеропорту, де сів літак, на забіяку та його супутницю вже чекали правоохоронці.

До слова, днями в аеропорту Бориспіль затримали п’яного туриста, якого зняли з рейсу в Шарм-ель-Шейх.

Джерело: News18

Фото: Dreamstime

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