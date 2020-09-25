ЄС може розширити санкційний список осіб за порушення цілісності України

Європейський Союз може розширити список осіб, щодо яких застосовуватимуться санкції за порушення територіальної цілісності та суверенітету України.

За даними ЄС, таке рішення можуть ухвалити 28 вересня на рівні послів країн-членів Євросоюзу.

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– Комітет постійних представників готовий дати зелене світло щодо ухваленню такого рішення декількома днями пізніше, – зазначили в Європейській раді.

До чинного списку санкцій додадуть нових осіб, які підривають або загрожують територіальні цілісності, незалежності та суверенітету України.

Раніше українські представники висловлювали думку щодо впровадження додаткових санкцій проти осіб, які пов’язані з будівництвом Керченського мосту.

Санкцій проти РФ

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос впевнений, що співпраця з міжнародними партнерами має привести до посилення санкцій проти Росії, адже Україна не може самотужки вирішувати збройний конфлікт на Донбасі та вести боротьбу за Крим.

За його словами, потрібно продовжувати активно співпрацювати зі світовими лідерами, піднімати питання щодо нарощування санкцій.