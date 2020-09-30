Шестеро з десяти глядачів дебатів між Дональдом Трампом і Джо Байденом вважають, що краще себе показав кандидат від Демократичної партії Байден.

Такі результати опитування фірми SSRS оприлюднив телеканал CNN. Водночас, на думку 28% опитаних, чинний президент виступив краще.

Загалом 65% глядачів назвали відповіді Джо Байдена більш правдивими, ніж відповіді Дональда Трампа (29%).

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Крім того, 69% респондентів також заявили, що атаки Байдена на Трампа були справедливими. Водночас, 32% заявили, що Трамп мав рацію.

Також 63% опитаних, які спостерігали за дебатами, заявили, що у Джо Байдена був кращий план вирішення проблем країни (лише 30% заявили, що краще впорався би Трамп) і що він, схоже, був сильнішим лідером (55% Байдена проти 43% Трампа).

Однак 57% глядачів заявили, що дебати у вівторок не вплинули на їхній вибір президента. Водночас меншість заявила, що з більшою ймовірністю проголосує за Байдена (32% ), ніж за Трампа (11%).

Опитування проводили серед 568 виборців, які спостерігали за дебатами. Похибка становить 6,3%.

Перші дебати Трампа і Байдена

Президент США Дональд Трамп і кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден зустрілися у першому раунді президентських дебатів 30 вересня о 4.00 за київським часом.

Темами для виступів були звіти Трампа і Байдена, Верховний суд, Covid-19, економіка, насильство у містах США та чесність виборів.

Ще два запланованих раунди відбудуться 15 жовтня в Майамі та 22 жовтня в Нешвіллі.