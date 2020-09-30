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Перші дебати Трампа і Байдена: онлайн-трансляція

Президент США Дональд Трамп і кандидат у президенти від Демократичної партії Джо Байден зустрінуться в першому раунді президентських дебатів.

Дебати Трампа і Байдена в Клівленді стартують 30 вересня о 4.00 за київським часом – за п’ять тижнів до дня виборів президента США.

Ще два запланованих раунди відбудуться 15 жовтня в Майамі та 22 жовтня в Нешвіллі.

Перші дебати Трампа і Байдена: онлайн-трансляція

Вплив пандемії

Пандемія коронавірусу внесла корективи в проведення дебатів, оскільки два кандидати не братимуть участь у рукостисканні, як це роблять зазвичай.

Розмір аудиторії також буде обмежений, і всі учасники дебатів повинні пройти тестування на Covid-19, а також слідувати іншим протиепідемічним правилам.

Читайте: Вибори в США: дата проведення, інавгурації та як працює система

Теми дебатів

Модератор дебатів ведучий новин Fox News Sunday Кріс Воллес обрав шість тем для дебатів, відповіді на кожну з яких, як очікується, займуть приблизно 15 хвилин: звіти Трампа і Байдена, Верховний суд, Covid-19, економіка, насильство у містах США та чесність виборів.

Трансляція дебатів

90-хвилинні дебати транслюватимуться без реклами.

Трансляція дебатів російською мовою:

Трансляція дебатів англійською мовою:

 

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