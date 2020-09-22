У неформальній сорочці та у доброму гуморі Лукашенко приземлився у Сочі з надією вирішити всі свої проблеми. У резиденції Бочаров Ручей на нього чекав єдиний союзник Володимир Путін.

Під час чотиригодинних переговорів тет-а-тет Путін пообіцяв Лукашенку військово-політичну підтримку і, очевидно, гарантував особисту безпеку. А також – надав Білорусі кредит в $1,5 млрд.

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Цікаво, що у схожій ситуації в Україні Віктору Януковичу Путін під час кривавої зими поклав під ялинку – $3 млрд. Але навіть вдвічі більша сума не врятувала українського автократа.

Зрозуміло, що левову частину кредиту Білорусь витратить на те, щоб віддати попередні борги Росії. Але куди важливішою за гроші для Лукашенка була публічна і особиста підтримка Путіна. Про це каже білоруський політолог Валерій Карбалевич.

Путін хоч і почувався як король, але виділив Лукашенку $1,5 млрд, котрі, як не дивно, можуть прийти до нього і з Заходу. Майже одночасно з московським кредитом, Польща запропонувала Євросоюзу виділити Білорусі €1 млрд на стабілізацію кульгавої економіки.

Усе це схоже на страх Європи остаточно штовхнути Лукашенка в обійми Путіна. А з іншого боку Європарламент ухвалив резолюцію про невизнання Лукашенка президентом Білорусі після запланованої на листопад інавгурації.

Як би там не було очевидно, Москва і Брюссель хочуть, щоб транзит влади перейшов від Лукашенка до проросійських і до проєвропейських сил відповідно. Економічного краху та крові на вулицях не хочуть ні перші, ані другі.

Європа не хоче, щоб Росія, використовуючи слабкість Лукашенка, остаточно перетворила Білорусь на свого васала в рамках Союзної держави. А Путіну не потрібна перемога кольорової революції у ще одній підконтрольній пострадянській країні.

Те що Лукашенко готовий до втілення цієї ідеї свідчить його риторика. Цього тижня на зустрічах з Путіним та Шойгу він повторював мантру про те, що кордони Білорусі – це рубежі Союзної держави.

За однією з версій Кремль змусив Лукашенка провести нові президентські вибори вже за рік. І Лукашенко начебто навіть не виставлятиме на них свою кандидатуру, а очолить Держраду нової Союзної держави. За інформацією російських ЗМІ його син Коля вже переїхав до Москви і подав документи до гімназії при МДУ.

На тлі політичної кризи у Білорусі за участі російських десантників і російської техніки пройшли військові навчання Слов’янське братство. Росіяни та білоруси відпрацювали маневри на західних кордонах країни.

Військові навчання також проводять сусідні Польща та Литва. Цю частину східної Європи, у разі погіршення стосунків, називають потенційним місцем бойових зіткнень російських та західноєвропейських армій.

Починаючи з історії з автоматом, Лукашенко позиціонує себе як бійця, що захищає оточену фортецю від зовнішнього ворога, але насправді від власного народу.

Цього тижня він закрився залізною завісою від західного світу. Лукашенко, як і раніше, налаштований перемогти протести силою. При цьому якомога довше тягнути час і відволікати народ розмовами про конституційну реформу.

Ймовірніше за все в обмін на військову, політичну та фінансову підтримку Кремля ослаблений Лукашенко таки погодився на поглиблення інтеграції. Але Путін знає, що у обіцянок Лукашенка невелика ціна.

І якщо йому вдасться закріпити владу, він може забрати свої слова назад. Тому торги триватимуть.

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі не слабшатимуть, навпаки, вони можуть тривати тижні, місяці або навіть роки. Про це повідомила опозиціонер Світлана Тихановська на позачерговому засіданні Комітету із закордонних справ Європарламенту.

Вона зазначила, що протестувальники виходитимуть на вулиці стільки, скільки буде потрібно.

Також Світлана Тихановська запропонувала Європарламенту список білоруських офіційних осіб для введення проти них санкцій. Водночас член президії Координаційної ради Павло Латушко повідомив, що опозиція незабаром представить план виходу з кризи в республіці.