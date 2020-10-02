PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Жовтень, 02 в 9:39
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр
Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було
затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.
З початку
З кінця
Пряма трансляція
0 нових повідомлень
09:20
-
02 жовтня
Абоненти білоруських операторів почали отримувати нові повідомлення від міліції. Цього разу білорусів звинувачують у порушенні порядку проведення масових заходів і попереджають про відповідальність.
Фото: Onliner
09:16
-
02 жовтня
У Вітебську суд визнав подружжя винним у порушенні закону про масові заходи (ст. 23.34). Суддя розцінив розмахування біло-червоно-білим прапором на лоджії як несанкціоноване пікетування.
09:08
-
02 жовтня
Сьогодні, 2 жовтня, узгоджені ЄС санкції проти Білорусі набудуть чинності відразу після процедури письмового затвердження.
Про це заявив глава Євроради Шарль Мішель на прес-конференції в Брюсселі за підсумками першого дня саміту ЄС.
– У п’ятницю пройде процедура письмового затвердження, – сказав він.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен пояснила, що санкційні списки були підготовлені заздалегідь, а письмова процедура їхнього затвердження – це чисто технічний момент.
16:24
-
01 жовтня
Через щоденні акції протестів студентів у деяких білоруських університетах почала чергувати міліція.
Фото: NEXTA
16:17
-
01 жовтня
Біля 4 корпусу Білоруського державного університету інформатики та радіоелектроніки студенти вийшли на традиційну акцію.
16:12
-
01 жовтня
Опозиційний лідер Білорусі Світлана Тихановська розраховує, що для переговорів щодо врегулювання ситуації в країні долучать Росію.
Вона підтримує намір президента Франції Еммануеля Макрона запросити представників РФ для участі у цьому процесі.
09:13
-
01 жовтня
30 вересня у Мінську відбулися щонайменше 32 акції солідарності. Люди виходять на ланцюги солідарності вдень разом з колегами по роботі, а ввечері – з сусідами по районі.
Зазвичай люди не стоять довго, щоб знизити ризик затримання.
Фото: nashaniva
09:06
-
01 жовтня
Президент Франції Еммануель Макрон і президент Росії Володимир Путін обговорили ситуацію в Білорусі.
Це сталося під час телефонної розмови глав держав. Путін підтвердив позицію РФ про неприпустимість будь-яких спроб втручання у внутрішні справи суверенної держави і зовнішнього тиску на легітимну владу, повідомили у прес-службі Кремля.
Французька сторона не коментувала бесіду.
21:51
-
30 вересня
Жителі мікрорайону Лебедячий у Мінську вирушили гуляти районом, і кількість людей зросла приблизно до 200 осіб.
У Новій Боровій сьогодні теж збиралися місцеві жителі. Над присутніми видно біло-червоно-білі прапори.
Фото: TUT.BY
16:27
-
30 вересня
У Мінську жінки з квітами і прапорами вишикувалися в ланцюг солідарності.
/ 3 фотографии
Фото: TUT.BY
Вгору
Вгору
X