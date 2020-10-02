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Факти / Світ
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.

Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.

23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.

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Пряма трансляція
09:20 - 02 жовтня

Абоненти білоруських операторів почали отримувати нові повідомлення від міліції. Цього разу білорусів звинувачують у порушенні порядку проведення масових заходів і попереджають про відповідальність.

Фото: Onliner

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09:16 - 02 жовтня

У Вітебську суд визнав подружжя винним у порушенні закону про масові заходи (ст. 23.34). Суддя розцінив розмахування біло-червоно-білим прапором на лоджії як несанкціоноване пікетування.

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09:08 - 02 жовтня

Сьогодні, 2 жовтня, узгоджені ЄС санкції проти Білорусі набудуть чинності відразу після процедури письмового затвердження.

Про це заявив глава Євроради Шарль Мішель на прес-конференції в Брюсселі за підсумками першого дня саміту ЄС.

– У п’ятницю пройде процедура письмового затвердження, – сказав він.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен пояснила, що санкційні списки були підготовлені заздалегідь, а письмова процедура їхнього затвердження – це чисто технічний момент.

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16:24 - 01 жовтня

Через щоденні акції протестів студентів у деяких білоруських університетах почала чергувати міліція.

Фото: NEXTA

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16:17 - 01 жовтня

Біля 4 корпусу Білоруського державного університету інформатики та радіоелектроніки студенти вийшли на традиційну акцію.

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16:12 - 01 жовтня

Опозиційний лідер Білорусі Світлана Тихановська розраховує, що для переговорів щодо врегулювання ситуації в країні долучать Росію.

Вона підтримує намір президента Франції Еммануеля Макрона запросити представників РФ для участі у цьому процесі.

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09:13 - 01 жовтня

30 вересня у Мінську відбулися щонайменше 32 акції солідарності. Люди виходять на ланцюги солідарності вдень разом з колегами по роботі, а ввечері – з сусідами по районі.

Зазвичай люди не стоять довго, щоб знизити ризик затримання.

Фото: nashaniva

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09:06 - 01 жовтня

Президент Франції Еммануель Макрон і президент Росії Володимир Путін обговорили ситуацію в Білорусі.

Це сталося під час телефонної розмови глав держав. Путін підтвердив позицію РФ про неприпустимість будь-яких спроб втручання у внутрішні справи суверенної держави і зовнішнього тиску на легітимну владу, повідомили у прес-службі Кремля.

Французька сторона не коментувала бесіду.

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21:51 - 30 вересня

Жителі мікрорайону Лебедячий у Мінську вирушили гуляти районом, і кількість людей зросла приблизно до 200 осіб.

У Новій Боровій сьогодні теж збиралися місцеві жителі. Над присутніми видно біло-червоно-білі прапори.

Фото: TUT.BY

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16:27 - 30 вересня

У Мінську жінки з квітами і прапорами вишикувалися в ланцюг солідарності.

/ 3 фотографии

Фото: TUT.BY

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