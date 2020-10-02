09:13 -

30 вересня у Мінську відбулися щонайменше 32 акції солідарності. Люди виходять на ланцюги солідарності вдень разом з колегами по роботі, а ввечері – з сусідами по районі.

Зазвичай люди не стоять довго, щоб знизити ризик затримання.

Фото: nashaniva