10:16 -

Міністерство внутрішніх справ Білорусі ініціює введення відповідальності за умисне залучення дітей у протестну діяльність. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ – начальник кримінальної міліції Геннадій Казакевич.

– Ми виступили з ініціативою щодо введення адміністративної відповідальності батьків за умисне залучення дітей у протестну діяльність, незаконні масові заходи.

За його словами, МВС також виступає в цілому за посилення адміністративної відповідальності за участь у незаконних масових заходах.