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Жовтень, 03 в 13:35
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр
Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головною причиною початку масових демонстрацій і затримань мирних білорусів.
Під час протестів було
затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною радою.
23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.
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13:36
-
03 жовтня
У різних містах Білорусі прихильники Лукашенка влаштували автопробіг проти санкцій, які напередодні ввів Євросоюз.
Учасники акції їдуть на авто з червоно-зеленими прапорами і портретами Лукашенка.
/ 3 фотографии
Фото: Onliner
13:24
-
03 жовтня
У будинку головного редактора гомельського видання Сильні новини Анни Якштас і її чоловіка Дениса пройшов обшук. Про це повідомив засновник видання Петро Кузнєцов.
– Забрали всю техніку, а пару – в райвідділ міліції. Зв’язку з ними немає. Вдома залишилися діти.
Де перебувають співробітники видання поки невідомо.
10:16
-
03 жовтня
Міністерство внутрішніх справ Білорусі ініціює введення відповідальності за умисне залучення дітей у протестну діяльність. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ – начальник кримінальної міліції Геннадій Казакевич.
– Ми виступили з ініціативою щодо введення адміністративної відповідальності батьків за умисне залучення дітей у протестну діяльність, незаконні масові заходи.
За його словами, МВС також виступає в цілому за посилення адміністративної відповідальності за участь у незаконних масових заходах.
10:06
-
03 жовтня
Мінфін США ввів санкції щодо восьми громадян Білорусі. У список потрапили:
Хазалбек Атабеков – заступник командувача внутрішніми військами МВС;
Дмитро Балаба – командир мінського загону міліції особливого призначення (ЗМОПу);
Олександр Барсуков – заступник міністра внутрішніх справ;
Олена Дмухайло – секретар Центральної виборчої комісії;
Вадим Іпатов – заступник голови Центральної виборчої комісії;
Юрій Караєв – міністр внутрішніх справ;
Іван Кубрак – начальник ГУВС Мінміськвиконкому;
Юрій Назаренко – заступник міністра внутрішніх справ.
У списку немає Олександра Лукашенка або його синів.
00:00
-
03 жовтня
Білорусь запроваджує симетричні санкції щодо низки посадових осіб Великої Британії і Канади. Про це повідомили у МЗС країни, передає БелТА.
21:56
-
02 жовтня
2 жовтня у Білорусі тривають протести, люди знову вийшли на вулиці з прапорами.
21:07
-
02 жовтня
Україна планує приєднатися до санкцій ЄС проти Білорусі.
Країна робить все можливе, щоб допомагати народу Білорусі у цій складній ситуації, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
19:06
-
02 жовтня
З 2 жовтня набули чинності санкції ЄС проти Білорусі. У мережі з’явився список тих, кого торкнуться обмеження. У ньому вказані прізвища 40 білоруських чиновників і офіційних осіб, зокрема представників ЦВК, МВС і КДБ.
Олександра Лукашенка у ньому немає.
19:03
-
02 жовтня
Білорусь з 2 жовтня позбавила акредитації усі іноземні ЗМІ, йдеться у
заяві МЗС країни.
Переакредитація за новим порядком проходитиме з наступного тижня.
16:16
-
02 жовтня
Студенти Білоруського державного університету інформатики та радіоелектроніки традиційно вийшли на акцію протесту.
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