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Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головною причиною початку масових демонстрацій і затримань мирних білорусів.

Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною радою.

23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.

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13:36 - 03 жовтня

У різних містах Білорусі прихильники Лукашенка влаштували автопробіг проти санкцій, які напередодні ввів Євросоюз.

Учасники акції їдуть на авто з червоно-зеленими прапорами і портретами Лукашенка.

/ 3 фотографии

Фото: Onliner

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13:24 - 03 жовтня

У будинку головного редактора гомельського видання Сильні новини Анни Якштас і її чоловіка Дениса пройшов обшук. Про це повідомив засновник видання Петро Кузнєцов.

– Забрали всю техніку, а пару – в райвідділ міліції. Зв’язку з ними немає. Вдома залишилися діти.

Де перебувають співробітники видання поки невідомо.

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10:16 - 03 жовтня

Міністерство внутрішніх справ Білорусі ініціює введення відповідальності за умисне залучення дітей у протестну діяльність. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ – начальник кримінальної міліції Геннадій Казакевич.

– Ми виступили з ініціативою щодо введення адміністративної відповідальності батьків за умисне залучення дітей у протестну діяльність, незаконні масові заходи.

За його словами, МВС також виступає в цілому за посилення адміністративної відповідальності за участь у незаконних масових заходах.

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10:06 - 03 жовтня

Мінфін США ввів санкції щодо восьми громадян Білорусі. У список потрапили:

  • Хазалбек Атабеков – заступник командувача внутрішніми військами МВС;
  • Дмитро Балаба – командир мінського загону міліції особливого призначення (ЗМОПу);
  • Олександр Барсуков – заступник міністра внутрішніх справ;
  • Олена Дмухайло – секретар Центральної виборчої комісії;
  • Вадим Іпатов – заступник голови Центральної виборчої комісії;
  • Юрій Караєв – міністр внутрішніх справ;
  • Іван Кубрак – начальник ГУВС Мінміськвиконкому;
  • Юрій Назаренко – заступник міністра внутрішніх справ.

У списку немає Олександра Лукашенка або його синів.

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00:00 - 03 жовтня

Білорусь запроваджує симетричні санкції щодо низки посадових осіб Великої Британії і Канади. Про це повідомили у МЗС країни, передає БелТА.

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21:56 - 02 жовтня

2 жовтня у Білорусі тривають протести, люди знову вийшли на вулиці з прапорами.

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21:07 - 02 жовтня

Україна планує приєднатися до санкцій ЄС проти Білорусі.

Країна робить все можливе, щоб допомагати народу Білорусі у цій складній ситуації, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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19:06 - 02 жовтня

З 2 жовтня набули чинності санкції ЄС проти Білорусі. У мережі з’явився список тих, кого торкнуться обмеження. У ньому вказані прізвища 40 білоруських чиновників і офіційних осіб, зокрема представників ЦВК, МВС і КДБ.

Олександра Лукашенка у ньому немає.

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19:03 - 02 жовтня

Білорусь з 2 жовтня позбавила акредитації усі іноземні ЗМІ, йдеться у заяві МЗС країни.

Переакредитація за новим порядком проходитиме з наступного тижня.

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16:16 - 02 жовтня

Студенти Білоруського державного університету інформатики та радіоелектроніки традиційно вийшли на акцію протесту.

 

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