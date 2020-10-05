Нобелівську премію з медицини присудили Харві Альєру, Майклу Хоутону і Чарльзу Райсу за відкриття гепатиту С.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020

Переможців оголосили під час онлайн-конференції 5 жовтня. Вчені зробили основні відкриття, які призвели до ідентифікації нового вірусу.