Президента США Дональда Трампа номінували на Нобелівську премію миру за сприяння у налагодженні стосунків між Ізраїлем і Об’єднаними Арабськими Еміратами.

З такою ініціативою виступив голова парламентської асамблеї НАТО Крістіан Тайбрінг-Джедде.

За його словами, за час своєї каденції Трамп зробив значно більше, аніж попередні лауреати премії.

– Дональду Трампу вдалося перервати 39-річну низку американських президентів, які або розпочали війну, або ввели США в міжнародний збройний конфлікт.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що процес встановлення міжнародних стосунків за посередництва США триватиме й надалі.

– Ми живемо в історичний час. Угода з ОАЕ відкриває нову еру миру на Близькому Сході.

Угода між Ізраїлем та ОАЕ

Визнання повних дипломатичних відносин між Ізраїлем та ОАЕ за посередництва США відбулося 13 серпня.

З моменту проголошення незалежності Ізраїлю у 1948 році це вже третя арабська країна, яка погодилася на укладання офіційних домовленостей. Першими були Єгипет та Йорданія.

Наступним кроком стане підписання низки двосторонніх угод, що стосуються сфер безпеки, інвестицій, туризму, а також авіасполучення між країнами. Також планується офіційний обмін послами.

Дональд Трамп привітав лідерів Ізраїлю та ОАЕ та зауважив, що вирішуватиме тривалий палестино-ізраїльський конфлікт за допомогою укладання договорів і з рештою країн Персидського заливу.

Джерело: FOX News