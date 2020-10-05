Поліція, члени комісій та представники місцевої влади контролюватимуть перебування громадян у масках на дільницях, які прийдуть голосувати на місцевих виборах.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко. Також він запевнив, що людей без масок поліція силоміць не буде виводити з дільниць.

– Ми цього не допустимо, оскільки працюємо винятково на профілактику. Останні півроку показали, що ми досягаємо більшого, коли просто пояснюємо громадянам, що треба дотримуватись певних правил.

Читайте: Місцеві вибори 2020: як заповнювати новий бюлетень

У неділю, 25 жовтня, в Україні пройдуть місцеві вибори 2020. Цьогоріч народні депутати затвердили новий варіант виборчого бюлетеня, в якому українці вписуватимуть номер кандидата у трафарет поряд із галочкою за партію.

За допомогою таких бюлетенів голосуватимуть територіальні громади, які мають понад 10 тис. виборців.