PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Хто контролюватиме наявність маски у громадян на місцевих виборах 2020

Поліція, члени комісій та представники місцевої влади контролюватимуть перебування громадян у масках на дільницях, які прийдуть голосувати на місцевих виборах.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко. Також він запевнив, що людей без масок поліція силоміць не буде виводити з дільниць.

– Ми цього не допустимо, оскільки працюємо винятково на профілактику. Останні півроку показали, що ми досягаємо більшого, коли просто пояснюємо громадянам, що треба дотримуватись певних правил.

Читайте: Місцеві вибори 2020: як заповнювати новий бюлетень

У неділю, 25 жовтня, в Україні пройдуть місцеві вибори 2020. Цьогоріч народні депутати затвердили новий варіант виборчого бюлетеня, в якому українці вписуватимуть номер кандидата у трафарет поряд із галочкою за партію.

За допомогою таких бюлетенів голосуватимуть територіальні громади, які мають понад 10 тис. виборців.

Джерело: РБК-Україна

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх