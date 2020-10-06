12 березня 2020 року рішенням уряду в країні оголосили загальнонаціональний карантин, який мав тривати три тижні, до 3 квітня. Однак через збільшення кількості інфікованих коронавірусом ці заходи продовжили спочатку до 24 квітня, потім до 11 травня, а пізніше до 22 травня.
20 травня Кабмін ухвалив рішення про встановлення в Україні адаптивного карантину до 22 червня.
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З 11 травня в Україні запрацювали послаблення карантину – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів.
У країні дозволили роботу закладів громадського харчування на винос, роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів.
Також уряд дозволив громадянам відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, салони краси.
З 25 травня відновилась робота громадського транспорту в Україні.
З 1 червня в Україні стартував третій етап послаблення карантину. Денис Шмигаль повідомив, що відкрилися спортивні зали, фітнес-центри, відновлено міжобласне автомобільне та залізничне сполучення, запрацювали заклади освіти.
Коли закінчиться карантин
26 серпня адаптивний карантин в Україні продовжили до 1 листопада через поширення коронавірусної інфекції в країні.
Адаптивний карантин передбачає розподіл країни на чотири карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. Кожна зона регламентує запровадження певних обмежень.
Кабмін також дещо посилив карантинні заходи, попри колір зони.
– Обмежувальні заходи посилити в тих регіонах, в яких зелений рівень епідеміологічної небезпеки, а саме, заборонивши проведення дискотек, роботу розважальних закладів та нічних клубів, діяльність установ громадського харчування з організацією дозвілля, – заявив міністр охорони здоров`я Максим Степанов.
Карантинні зони в Україні
Адаптивний карантин в Україні поки діє до 31 серпня. Всі області поділили на чотири карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.
Це зробили для того, щоб залежно від ситуації в регіоні, посилювати або послаблювати карантин.
Які правила та заборони у карантинних зонах – читайте на Фактах ICTV.