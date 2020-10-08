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Факти / Світ

До Різдва війська США повністю покинуть Афганістан

Президент США Дональд Трамп висловився за повне виведення американського військового контингенту з Афганістану.

– Ми маємо повернути додому ту невелику кількість наших хоробрих чоловіків та жінок, які зараз служать в Афганістані, до Різдва, – заявив політик.

Мирова угода

29 лютого Сполучені Штати підписали мирну угоду з Талібаном, метою якої є припинити вісімнадцятирічне кровопролиття в Афганістані та повністю вивести американські війська з країни.

Відповідно до угоди, США у наступні 3-4 місяці скоротять свої сили від 13 тис. до 8 600 осіб, а решта військ вийдуть з країни за 14 місяців. Також своїй війська повинні вивести союзники США по НАТО.

У свою чергу таліби мають не дозволяти екстремістам використовувати країну як плацдарм для нападу на США або їх союзників.

Війська США увійшли в Афганістан майже 19 років тому, після терактів 11 вересня 2001 року. Це найтриваліша військова кампанія в американській історії.

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