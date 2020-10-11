Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головною причиною початку масових демонстрацій і затримань мирних білорусів.
Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною радою.
23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.
До стели проспектом Жукова поїхали силовики і автомобілі з колючим дротом.
Фото: The Village Беларусь
Вранці 11 жовтня стало відомо про нові затримання: зараз в СІЗО на Окрестіна перебувають засновник проекту Petitions.by Володимир Ковалкін і співробітник офісу ООН в Білорусі Анора Лангар. Що стало причиною затримань – поки невідомо.
Світлана Тихановська прокоментувала зустріч в СІЗО КДБ і розмову з чоловіком:
– Сьогоднішні події – це результат нашого з вами тиску. Цією зустріччю Лукашенко визнав існування політв’язнів, яких раніше називав злочинцями. І якщо він хотів показати готовність до діалогу, то повинен звільнити політв’язнів негайно.
Діалог в тюремній камері не ведеться. Він говорить про конституційну реформу, але робить це, тільки щоб послабити наш протест. Ми продовжимо жорстко стояти на своєму і мирно домагатися нових виборів.
Влада Білорусі вперше за 4 місяці дозволили Сергію Тихановському дзвінок до своєї дружини, Світлани Тихановської.
10 жовтня відбулася їхня перша розмова з моменту арешту Сергія в травні. Вони не спілкувалися 134 дні.
Подробиці розмови поки не уточнюються.
Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм закликав владу Білорусі припинити репресії проти учасників протестів та прийняти спільний візит голови ОБСЄ від Албанії та керівника майбутнього головування ОБСЄ від Швеції для пошуку мирних шляхів виходу з кризи.
З початку кампанії з виборів президента Білорусі за майже п’ять місяців у країні заведено понад 300 кримінальних справ проти учасників президентських виборів і активістів.
Найпоширеніша стаття кримінального кодексу, за якою було порушено кримінальні справи – масові заворушення.
Литва відкликає з білоруського посольства ще п’ятьох дипломатів і сподівається, що цього вистачить, щоб зберегти можливість діалогу.
Велика Британія засуджує рішення Білорусі видворити польських та литовських дипломатів.
На знак солідарності Британія тимчасово викликає свого посла для консультацій та обговорення ситуації в країні.
Чехія також відкликає посла з Білорусі. Він їде на консультації приблизно на тиждень. У такий спосіб Чехія відповідає на дії білоруської влади щодо Польщі та Литви.
Раніше стало відомо, що посла відкличе Словаччина.
Світлана Тихановська зустрілася з міністрами закордонних справ Болгарії і Греції.
З міністром закордонних справ Болгарії Катериною Захарієвою Тихановська обговорила можливу програму реабілітації для постраждалих під час розгонів акцій протесту, а також візову підтримку для білорусів.
Глава МЗС Греції Нікос Дендіас зазначив, що для Греції гостро стоїть питання звільнення політв’язнів в Білорусі.
Імунітет від переслідувань пропонує надати Олександру Лукашенку білоруська опозиціонер Світлана Тихановська. Це є варіантом для зміни влади у країні, заявила вона.
Якщо Лукашенко виїде куди-небудь і буде там проводити час, то це допустимо, зазначила вона. Але вона усвідомлює, що імунітет повинен стати частиною переговорів про передачу влади.
Тихановська також додала, що не може пробачити Лукашенку його злочинів.