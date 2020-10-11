Світлана Тихановська прокоментувала зустріч в СІЗО КДБ і розмову з чоловіком:

– Сьогоднішні події – це результат нашого з вами тиску. Цією зустріччю Лукашенко визнав існування політв’язнів, яких раніше називав злочинцями. І якщо він хотів показати готовність до діалогу, то повинен звільнити політв’язнів негайно.

Діалог в тюремній камері не ведеться. Він говорить про конституційну реформу, але робить це, тільки щоб послабити наш протест. Ми продовжимо жорстко стояти на своєму і мирно домагатися нових виборів.