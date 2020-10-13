09:05 -

У понеділок, 12 жовтня, в Мінську, Гродно та інших містах пройшли марші пенсіонерів, студентські акції. А ввечері люди ще раз вийшли на вулиці, обурені спробами жорстокого розгону маршу пенсіонерів.

Силовики застосовували для розгону світлошумові гранати і газ. Правозахисники повідомили про 72 затриманих.