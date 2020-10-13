Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головною причиною початку масових демонстрацій і затримань мирних білорусів.
Під час протестів було затримано тисячі мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною радою.
23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.
Всього в Білорусі за час протестів проти фальсифікації виборів відбулося щонайменше 14 245 затримань.
ЗМІ отримали таку цифру, додавши дані Міністерства внутрішніх справ і правозахисників.
Щонайменше 16 людей з РВВС 12 жовтня забрали автомобілі швидкої. Більшість з них доставили в лікарню швидкої медичної допомоги в Мінську, деяких – в інші лікарні, повідомили правозахисники.
У понеділок, 12 жовтня, в Мінську, Гродно та інших містах пройшли марші пенсіонерів, студентські акції. А ввечері люди ще раз вийшли на вулиці, обурені спробами жорстокого розгону маршу пенсіонерів.
Силовики застосовували для розгону світлошумові гранати і газ. Правозахисники повідомили про 72 затриманих.
Світлана Тихановська назвала застосування петард і сльозогінного газу на марші пенсіонерів актом насильства.
– Я захоплена тим, як активно пенсіонери підтримують протестувальників і висловлюють свою позицію. Але сьогодні режим переступив чергову межу: силовики застосували петарди і сльозогінний газ проти пенсіонерів. Це акт насильства проти тих, кого роками вважали найлояльнішим електоратом. Тепер очевидно: режим готовий захищати тільки себе, – заявила вона.
На марші пенсіонерів 12 жовтня біля корпусу Білоруського національно-технічного університету у Мінську силовики застосували світло-шумові гранати.
За словами очевидців, було щонайменше п’ять вибухів, а міліція почала затримувати студентів, які прийшли пенсіонерам на допомогу.
У МВС Білорусі заявили, що застосують бойову зброю на акціях протесту у разі виникнення такої необхідності.
– Протести, що змістилися переважно в Мінськ, стали організованими і вкрай радикальними. У зв’язку з цим співробітники органів внутрішніх справ та військовослужбовці внутрішніх військ не підуть з вулиць, і в разі необхідності будуть застосовувати спецзасоби і бойову зброю, – сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадій Казакевич.
У Мінську на акцію протесту 12 жовтня вийшли пенсіонери.
Фото: TUT.BY
На зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 12 жовтня було узгоджено введення санкцій проти Олександра Лукашенка.
Ініціатором такого рішення став очільник МЗС Німеччини Хайко Маас.
За попередньою інформацією, одним із ключових факторів ухвалення такого рішення стала таємна інавгурація Олександра Лукашенка 23 вересня у Мінську.
Офіційна позиція щодо включення Лукашенка до санкційних списків буде озвучена на саміті ЄС, який відбудеться 15-16 жовтня.
У Мінську силовики жорстоко побили Микиту Домрачева, брата Дар’ї Домрачевої – чотириразової олімпійської чемпіонки з біатлону.
На відео видно, як декілька силовиків повалили чоловіка на землю та почали бити його ногами та кийками.
За словами Домрачева, після побиття його закинули в мікроавтобус, де погрожували і тикали кийком. Чоловік просив силовиків викликати швидку, від ударів на обличчі було багато крові.
МВС Білорусі повідомило, що 11 жовтня в країні зафіксували 25 акцій протесту. За порушення законодавства про масові заходи затримали 713 громадян.