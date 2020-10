У ЗМІ опублікували листування між сином кандидата у президенти США Джо Байдена Хантером і представником української компанії Burisma Вадимом Пожарським, у якому останній дякує американському партнеру за зустріч з колишнім віце-президентом країни.

Зустріч між Байденом-старшим і представником української компанії нібито відбулася у 2015 році, пише New York Post. Хоча Байден постійно говорив, що ніколи не мав відношення до справ сина у цьому напрямку.

Читайте: Кваснєвський розповів, чому сина Байдена взяли до Burisma

За інформацією ЗМІ, листування знайшли у комп’ютері, який перебував на ремонті у штаті Делавер.

Водночас соціальні мережі Facebook і Twitter поки обмежили поширення цієї статті, аргументуючи це тим, що матеріал потрібно перевірити на достовірність, передає CNBC.

Представники Байдена відреагували на це заявою про те, що кандидат завжди проводив виключно офіційну політику відносно України. Про це повідомив представник виборчої кампанії Джо Байдена Ендрю Бейтс.

А республіканці виступили з гострою критикою обмеження поширення статті у соцмережах.

So terrible that Facebook and Twitter took down the story of “Smoking Gun” emails related to Sleepy Joe Biden and his son, Hunter, in the @NYPost. It is only the beginning for them. There is nothing worse than a corrupt politician. REPEAL SECTION 230!!! https://t.co/g1RJFpIVUZ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2020