У ЗМІ опублікували листування між сином кандидата у президенти США Джо Байдена Хантером і представником української компанії Burisma Вадимом Пожарським, у якому останній дякує американському партнеру за зустріч з колишнім віце-президентом країни.

Зустріч між Байденом-старшим і представником української компанії нібито відбулася у 2015 році, пише New York Post. Хоча Байден постійно говорив, що ніколи не мав відношення до справ сина у цьому напрямку.

– Любий Хантере, дякую, що запросив мене до Вашингтона і дав можливість зустрітися з твоїм батьком. Це було честю і задоволенням для мене, – цитує переписку New York Post.

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За інформацією ЗМІ, листування знайшли у комп’ютері, який перебував на ремонті у штаті Делавер.

Водночас соціальні мережі Facebook і Twitter поки обмежили поширення цієї статті, аргументуючи це тим, що матеріал потрібно перевірити на достовірність, передає CNBC.

Представники Байдена відреагували на це заявою про те, що кандидат завжди проводив виключно офіційну політику відносно України. Про це повідомив представник виборчої кампанії Джо Байдена Ендрю Бейтс.

А республіканці виступили з гострою критикою обмеження поширення статті у соцмережах.

– Це жахливо, що Facebook і Twitter дали задній хід історії з листами сонного Джо і його сина. Це лише початок для них. Немає нічого гіршого політиків-корупціонерів, – зазначив Трамп.

So terrible that Facebook and Twitter took down the story of “Smoking Gun” emails related to Sleepy Joe Biden and his son, Hunter, in the @NYPost. It is only the beginning for them. There is nothing worse than a corrupt politician. REPEAL SECTION 230!!! https://t.co/g1RJFpIVUZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2020

Справа проти сина Байдена

У США тривають перегони за місце президента країни, й історія з сином-корупціонером кандидата від Демократичної партії Джо Байдена є одним з аргументів, які використовують опоненти проти нього.

Очільник США Дональд Трамп регулярно піднімає це питання у своїх заявах та під час дебатів.

Детальніше про справу проти сина Байдена читайте на Фактах ICTV.

Джерело: New York Post, CNBC, Donald J. Trump