У Нідерландах уряд затвердив план легалізації евтаназії для невиліковно хворих дітей від одного до 12 років.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Хуго де Йонга.

Поки у Нідерландах за обов’язковою згодою пацієнта та батьків дозволена евтаназія дітей, яким вже виповнилося 12 років, а також, за згодою батьків, немовлят до року.

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Хуго де Йонга зазначив, що чинних законів не потрібно буде змінювати. Лікарі просто звільнять від кримінального переслідування за допомогу піти з життя дітям цього вікового діапазону.

Для проведення евтаназії потрібна буде згода батьків, а також щонайменше двох лікарів. Процедуру проводитимуть лише тим дітям, які мають смертельну хворобу та нестерпний біль.

Евтаназія – умисне позбавлення життя хворого з метою полегшення його страждань.

У Нідерландах гінеколог таємно запліднював пацієнток

Нідерландський лікар-гінеколог протягом майже 10 років займався таємним заплідненням своїх пацієнток під час ЕКЗ.

Клініка, де працював чоловік, публічно визнала такі дії аморальними, проте покарати лікаря не можливо.