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Жовтень, 20 в 9:29
Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр
Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головною причиною початку масових демонстрацій і затримань мирних білорусів.
Під час протестів було
затримано тисячі мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною радою.
23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.
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08:38
-
20 жовтня
Юрист та член президії Координаційної ради (КС) білоруської опозиції Лілія Власова вийшла зі слідчого ізолятора Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі в Мінську.
08:25
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20 жовтня
У Бресті після 15 діб знову судили 63-річну Олену Гнаук.
20:51
-
19 жовтня
Екс-кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська поїде в Польщу, де зустрінеться з прем’єр-міністром цієї країни Матеушем Моравецьким та керівником адміністрації президента Кшиштофом Щерським.
16:28
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19 жовтня
У Білорусі звільнили з СІЗО і відправили під домашній арешт трьох політв’язнів. Змінили запобіжний захід політтехнологу Віталію Шклярову, члену президії Координаційної ради опозиції Лілії Власовій та адвокату Марії Колеснікової Іллі Салею.
16:24
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19 жовтня
У Мінську на марш вийшли пенсіонери.
VIDEO
11:00
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19 жовтня
18 жовтня у Мінську відбулося одразу три акції протесту. Наймасовіша – марш на Партизанському проспекті, на який вийшли десятки тисяч людей. Силовики намагались придушити протести БТРами.
VIDEO
10:55
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19 жовтня
Правозахисникам відомо вже про понад 240 затриманих на недільних акціях протесту в Білорусі.
Найбільше затриманих в Мінську, Вітебську, Гомелі, Дзержинську, Новогрудці, Новополоцьку, Світлогорську, Сморгоні, Фаніполі. Серед затриманих є неповнолітні.
09:15
-
19 жовтня
На проспекті Незалежності у Мінську 18 жовтня затримували студентів – учасників Маршу молодості. Близько 150 студентів хотіли приєднатися до колони Жіночого маршу. Вони скандували: Сашо, тебе відраховано!
Поблизу Палацу мистецтв натовп студентів зустріли силовики в мікроавтобусах, затримано близько 10 людей.
09:11
-
19 жовтня
18 жовтня в Мінську та інших містах Білорусі пройшов недільний Партизанський марш. Правозахисники збирають інформацію про затриманих, нарахували вже 230 людей.
Загалом станом на вечір 18 жовтня в Білорусі за час протестів відбулося щонайменше 14 820 затримань.
09:06
-
19 жовтня
Під час акцій протесту у неділю, 18 жовтня, в Мінську силовики стріляли на вулицях. Так, на одному з відео видно, як один з силовиків стріляв не в повітря, а в бік беззбройного протестувальника.
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