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Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головною причиною початку масових демонстрацій і затримань мирних білорусів.

Під час протестів було затримано тисячі мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною радою.

23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.

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08:38 - 20 жовтня

Юрист та член президії Координаційної ради (КС) білоруської опозиції Лілія Власова вийшла зі слідчого ізолятора Комітету державної безпеки (КДБ) Білорусі в Мінську.

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08:25 - 20 жовтня

У Бресті після 15 діб знову судили 63-річну Олену Гнаук.

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20:51 - 19 жовтня

Екс-кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська поїде в Польщу, де зустрінеться з прем’єр-міністром цієї країни Матеушем Моравецьким та керівником адміністрації президента Кшиштофом Щерським.

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16:28 - 19 жовтня

У Білорусі звільнили з СІЗО і відправили під домашній арешт трьох політв’язнів. Змінили запобіжний захід політтехнологу Віталію Шклярову, члену президії Координаційної ради опозиції Лілії Власовій та адвокату Марії Колеснікової Іллі Салею.

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16:24 - 19 жовтня

У Мінську на марш вийшли пенсіонери.

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11:00 - 19 жовтня

18 жовтня у Мінську відбулося одразу три акції протесту. Наймасовіша – марш на Партизанському проспекті, на який вийшли десятки тисяч людей. Силовики намагались придушити протести БТРами.

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10:55 - 19 жовтня

Правозахисникам відомо вже про понад 240 затриманих на недільних акціях протесту в Білорусі.

Найбільше затриманих в Мінську, Вітебську, Гомелі, Дзержинську, Новогрудці, Новополоцьку, Світлогорську, Сморгоні, Фаніполі. Серед затриманих є неповнолітні.

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09:15 - 19 жовтня

На проспекті Незалежності у Мінську 18 жовтня затримували студентів – учасників Маршу молодості. Близько 150 студентів хотіли приєднатися до колони Жіночого маршу. Вони скандували: Сашо, тебе відраховано!

Поблизу Палацу мистецтв натовп студентів зустріли силовики в мікроавтобусах, затримано близько 10 людей.

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09:11 - 19 жовтня

18 жовтня в Мінську та інших містах Білорусі пройшов недільний Партизанський марш. Правозахисники збирають інформацію про затриманих, нарахували вже 230 людей.

Загалом станом на вечір 18 жовтня в Білорусі за час протестів відбулося щонайменше 14 820 затримань.

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09:06 - 19 жовтня

Під час акцій протесту у неділю, 18 жовтня, в Мінську силовики стріляли на вулицях. Так, на одному з відео видно, як один з силовиків стріляв не в повітря, а в бік беззбройного протестувальника.

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