Олександр Лукашенко заявив, що не готовий “завантажити” жінку управлінням країною за нинішньої Конституції.

– Коли я сказав, що президентом у нас поки жінка бути не може, це не тому, що я не поважаю. Це вони так представили… Багато хто думає, що це, знаєте, царська посада: сів і керуй, пальцем показуй. Нічого подібного, у нас крутитися треба, – підкреслив він.