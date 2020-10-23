Дебати Трампа і Байдена: про що говорили кандидати

23 жовтня у США пройшов третій раунд дебатів між кандидатами у президенти Джо Байденом та Дональдом Трампом. Вони зустрілися в Університеті Белмонт у місті Нешвілл, що у штаті Теннессі. Дискусія тривала 90 хвилин без перерв на рекламу.

Обидва кандидати говорили про пандемію коронавірусу, відносини з Росією та Україною, медичну реформу та національну безпеку.

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Мікрофон кожного з кандидатів відключали протягом двох хвилин на початку кожного 15-хвилинного блоку, щоб опоненти не могли перебивати один одного.

Дебати минули спокійніше, ніж попередні 30 вересня – кандидати спілкувалися згідно зі запланованим регламентом.

У другій половині розмови обидва кандидати почали звинувачувати один одного у брехні та перебивали один одного, але до значних конфліктів справа не дійшла. Ведуча, журналістка каналу NBC News Крістен Велкер, кілька разів вимикала їм мікрофони.

Про коронавірус

Дональд Трамп заявив, що вакцина проти Covid-19 готова і її виробництво – справа тижнів.

– У нас сильна економіка, медицина, у нас є всі ресурси, щоб перемогти пандемію. У наших виробників справи йдуть добре, а ще ж ми співпрацюємо з європейцями, – заявив він.

У відповідь Джо Байден звинуватив Трампа в ігноруванні коронавірусу.

– Тисячі смертей і 70 тис. нових випадків щодня – це не ситуація, яку можна назвати сприятливою. Трамп так і не озвучив чіткого плану, як із цим усім боротися. Якби Трамп закрив країну вчасно, не було б стільки смертей, і зараз не довелося б говорити про термінові заходи порятунку, – заявив Байден.

Про Україну та Росію

Дональд Трамп заявив, що Джо Байден повинен пояснити походження $3,5 млн отриманих від Росії. А його син працював в українській компанії Burisma и потрапив у корупційний скандал.

– Джо отримав гроші від Росії, був у дружніх стосунках з мером Москви, він повинен пояснити це. Я жодних грошей від Росії не отримував, – заявив Трамп.

Джо Байден також зазначив, що в роботі Хантера у Burisma, не було нічого неетичного. Він заявив, що Трамп тиснув на владу України.

– Я не брав ні гроша у жодному закордонному джерелі. Я опублікував свої податкові декларації за все 22 роки. Ви жодної. Усі розмови з боку Трампа про Росію – лише для того, щоб спробувати мені не дати виграти вибори. Моє ставлення до Росії усім відоме – бо яким може бути ставлення до країни, яка вбивала американських солдатів в Афганістані?, – відповів Байден.

Про Північну Корею

Дональд Трамп заявив, що угода з лідером КНДР Кім Чен Ином допомогла уникнути ядерної війни.

– На цьому етапі у мене з ним Кім Чен Ином дуже хороші відносини, він трохи інший хлопець. Але він, напевно, думає про мене те ж саме, – пояснив Трамп.

Джозеф Байден засудив таку дружбу.

– Трамп легітимізував Північну Корею, він говорив про своє “хорошому приятелю”, який є бандитом, просто бандитом, і говорив про те, як все покращився. Це все одно, що сказати, що у нас були хороші відносини з Гітлером до того, як він фактично вдерся у Європу, – заявив Байден.

Расизм у США

Значна частина дебатів відвели обговоренню расизму в США.

Байден визнав існування в країні структурного расизму і звинуватив Трампа у підливання масла в расистський вогонь.

Трамп визнав, що спочатку негативно ставився до руху Black Lives Matter, оскільки чув, що вони називають поліцейських свинями.

Перші дебати Трампа та Байдена

30 вересня відбулись перші дебати між Дональдом Трампом та Джо Байденом.

На попередніх чинний президент США постійно перебивав свого опонента та не дозволяв йому висловити думку.

Зазвичай дебати проходять у три тури, але цьогоріч другий тур (15 жовтня) пропустили через те, що у Трампа виявили коронавірус.

Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року.