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Вибори у США: хто переміг у дебатах Трампа з Байденом

Більшість американців вважають, що під час другого туру дебатів переміг демократ Джо Байден. Він виглядав переконливішим за чинного главу держави Дональда Трампа.

54% людей віддали перевагу демократу, а 35% вважають, що краще виступив Трамп, свідчать результати соціологічного інституту YouGov.

У 33% учасників онлайн-опитування залишились змішані враження. А 37% людей зізналася у роздратуванні.

ЧитайтеПеред дебатами Байден продовжує випереджати Трампа – опитування

  • Вибори у США: хто переміг в дебатах Трампа з Байденом
  • Вибори у США: хто переміг в дебатах Трампа з Байденом
  • Вибори у США: хто переміг в дебатах Трампа з Байденом
  • Вибори у США: хто переміг в дебатах Трампа з Байденом
  • Вибори у США: хто переміг в дебатах Трампа з Байденом
  • Вибори у США: хто переміг в дебатах Трампа з Байденом
Вибори у США: хто переміг у дебатах Трампа з Байденом / 3 фотографии

Крім того, виступи кандидатів викликали в американців почуття розваги (23%), інформованості (21%), натхнення (14%) та песимізму (12%).

Дебати Трампа та Байдена

23 жовтня у США пройшов фінальний раунд дебатів між кандидатами у президенти США Джо Байденом та Дональдом Трампом.

Обидва кандидати говорили про пандемію коронавірусу, відносини з Росією та Україною, медичну реформу та національну безпеку.

Джерело: YouGov

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