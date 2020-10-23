Вибори у США: хто переміг в дебатах Трампа з Байденом

Більшість американців вважають, що під час другого туру дебатів переміг демократ Джо Байден. Він виглядав переконливішим за чинного главу держави Дональда Трампа.
54% людей віддали перевагу демократу, а 35% вважають, що краще виступив Трамп, свідчать результати соціологічного інституту YouGov.
У 33% учасників онлайн-опитування залишились змішані враження. А 37% людей зізналася у роздратуванні.
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Крім того, виступи кандидатів викликали в американців почуття розваги (23%), інформованості (21%), натхнення (14%) та песимізму (12%).
Дебати Трампа та Байдена
23 жовтня у США пройшов фінальний раунд дебатів між кандидатами у президенти США Джо Байденом та Дональдом Трампом.
Обидва кандидати говорили про пандемію коронавірусу, відносини з Росією та Україною, медичну реформу та національну безпеку.
Джерело: YouGov