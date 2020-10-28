Трамп рекордно знизив ліміт прийому біженців до США

Ліміт прийому біженців в США у 2021 році знижено до 15 тис. осіб.

Відповідний меморандум затвердив президент Дональд Трамп.

– 15 тис. осіб – цифра, виправдана гуманітарними міркуваннями та відповідає американським національним інтересам, – йдеться у документі.

У 2021 фінансовому році, який в США розпочався 1 жовтня, право на в’їзд як біженців було відібрано у громадян Сирії, Ємену та Сомалі.

Для порівняння, минулого року ліміт прийому біженців до США становив 18 тис. осіб, а позаминулого – майже вдвічі більший, 30 тис. осіб.

Востаннє ліміт у 15 тис. біженців було зафіксовано у 1980 році, в роки президентства демократа Джиммі Картера (1977-1981 рр.). Однак того ж року завдяки спеціальному закону про біженців цифру було піднято до 50 тис.

Згідно з законами США, в’їзд на територію країни заборонено громадянам тих країн, які було визнано державами-спонсорами тероризму.

Покращення стосунків США-Судан

У жовтні, після того, як Судан визнав державу Ізраїль, США розпочали переговори з метою зміцнення міжнародних стосунків.

12 серпня 1993 року Судан було включено до списку держав – спонсорів тероризму. Згідно з закону, громадянам країн списку заборонено відвідувати США.

Після кроку назустріч Ізраїлю Судан також погодився виплатити $335 млн компенсації сім’ям жертв терактів в США.

Після цього Дональд Трамп прийняв рішення виключити Судан зі списку країн – спонсорів міжнародного тероризму. В майбутньому це означатиме зняття заборони на в’їзд до Штатів.