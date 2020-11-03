Турецька ліра показала найгіршу динаміку на ринках, що розвиваються, у 2020 році.

За даними Bloomberg, у вівторок, 3 листопада, її падіння до американського долара склало 1,4% – до 8,54 лір/$1, а з початку року – майже 30%.

Це позначилося на споживчих цінах у країні – за рік зростання на 11,9%, а до кінця 2020 року, за прогнозами Центробанку Туреччини, інфляція збільшиться до 12,1%.

Читайте: Осінь на карантині: що буде з тарифами, курсом гривні та цінами

Падіння курсу турецької валюти пов’язане із землетрусом в Егейському морі, коронакризою, зростаючим безробіттям, а також конфліктом Туреччини і США.

Гривня – друга у світі у 2019

Рік тому, у вересні 2019 року, українська гривня у рейтингу валют, які найбільше зміцнилися за 12 місяців, поступилась саме турецькій лірі.

Тобто турецька ліра була на першому місці, а гривня – на другому.