На виборах президента США, які проходять 3 листопада, понад 100 млн виборців віддали свої голоси до дати голосування.

Про це свідчить дослідження, яке провели CNN, Edison Research and Catalist.

Ця кількість громадян – понад 47% зареєстрованих виборців у США.

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За інформацією ЗМІ, у 21 штаті і у Вашингтоні вже проголосувала понад половина американців.

Вибори у США

3 листопада громадяни США обирають нового очільника держави.

У перегонах за президентське крісло беруть участь чинний лідер країни Дональд Трамп і представник Демократичної партії Джо Байден.

За результатами опитувань, проведених раніше, демократа готова була підтримати більшість виборців. Детальніше про вибори президента США читайте на Фактах ICTV.