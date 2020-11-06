Байден ймовірно перемагає у Джорджії і може перетнути межу у 270 виборників

Кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає чинного президента Дональда Трампа в Джорджії після 99% підрахунку голосів.

Це робить майже гарантованою його перемогу на виборах 46-го президента США.

Джорджія – це один з ключових штатів, який принесе Байдену ще 11 голосів, тобто в сумі він отримає 275 голосів виборників. Наразі у штаті підраховано 99% голосів – Байден лідирує.

Трамп, який отримав 214 голосів виборників, не зможе набрати необхідні для переобрання 270 голосів без перемоги в Джорджії і Пенсільванії.

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Результати виборів у США

Кількість електоральної підтримки не вирішує результат виборів: у 2016 році Трамп набрав менше голосів, ніж Гілларі Клінтон, але виграв вибори.

Все вирішує голосування виборників: на попередніх виборах Трамп отримав 304 голоси, а Клінтон 227.

Колегія виборників голосуватиме 14 грудня 2020 року, а у січні їхні голоси підрахує Конгрес.

Урочиста церемонія присяги і вступу на посаду президента США відбувається 20 січня. ЇЇ проводять публічно на сходах будівлі Капітолію у Вашингтоні.

Cкрін: Fox News