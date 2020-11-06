Відхід президента Росії Володимира Путіна може виявитися подією недалекого майбутнього.

Журналісти будують припущення про те, що російський лідер страждає від невиліковної хвороби, а російські законодавці вже готують м’який відхід Путіна на пенсію.

У Путіна хвороба Паркінсона?

6 листопада британський таблоїд The ​​Sun повідомив, що серед “московських джерел” ростуть побоювання з приводу здоров’я Володимира Путіна.

Недавні кадри з 68-річним російським лідером “наводять на думку, що у нього є симптоми можливої ​​хвороби Паркінсона”, передала газета слова московського політолога професора Валерія Солов’я.

Симптоми Паркінсона, які помітили у Путіна

Хвороба Паркінсона – невиліковне неврологічне захворювання, яке призводить до того, що людина стає нездатною до самостійних рухів.

Тремор (тремтіння) кінцівок, перш за все це стосується рук, що і можна побачити у Путіна, коли пальці його рук, які перебувають у спокої, роблять мимовільні рухи. Іноді рухи пальців президента Росії складалися в його знамениту дулю.







Путін планує відхід на пенсію: хвороба Паркінсона і законопроекти про імунітет / 2 фотографии

Друга ознака хвороби Паркінсона у Путіна, це його постійні посмикування ногами, його ноги не стоять на місці, а постійно мимоволі рухаються, більше того, час від часу Путін, спершись на п’яту, задирає ступню догори.

Реакція Кремля

Кремль спростував повідомлення про те, що Путін планує піти у відставку через проблеми зі здоров’ям.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у президента “прекрасне здоров’я”, і він “не збирається йти у відставку”.

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Путін готує собі імунітет перед пенсією?

Також про те, що Путін зібрався покинути пост, може свідчити той факт, що російські депутати розглядають довічний імунітет від судового переслідування для колишніх президентів.

На цьому тижні російські законодавці внесли в парламент два законопроекти, які передбачають особливі положення для колишніх президентів.

Перший дає право колишньому президенту на довічне місце в якості сенатора в Раді Федерації Росії, що автоматично дає йому імунітет від судового переслідування.

У другому випадку колишнім президентам надається довічний імунітет від кримінального переслідування, коли вони вирішать піти на пенсію. Це може бути застосовано до будь-яких злочинів, скоєних за життя.

Нині екс-президенти захищені за дії, які були зроблені тільки під час їхнього перебування у владі.

Фото: Кремль