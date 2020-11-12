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У Мінську вперше з початку пандемії запровадять масковий режим

У столиці Білорусі Мінську вперше з початку пандемії  ввели обовʼязковий масковий режим.

Міський виконавчий комітет повідомив, що тепер обовʼязково носити маску в усіх приміщеннях та громадському транспорті.

Окрім того, у місті керівники як державних, так і приватних організацій контролюватимуть, як люди дотримуються маскового режиму.

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Також масковий режим запровадили в Могильові, згодом маски стали обовʼязковими в Гомельській області, у Бобруйську, а також у Лідському, Чауському та інших районах.

За увесь час пандемії в Білорусі зафіксували 109 357 випадків інфікування коронавірусом, але 92 226 осіб уже вилікувалися. Такими є офіційні дані, які подає влада країни.

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