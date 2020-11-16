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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Трамп готує позови про неконституційність виборів у США

Дональд Трамп знову заявив про фальсифікації на президентських виборах у США і анонсував великі позови про їх неконституційність.

Про це чинний президент написав у Twitter.

За його словами, нині по всій країні розглядається багато позовів звичайних людей, які стали свідками зловживань.

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– Наші великі позови про неконституційність виборів 2020 року і обурення тим, що було зроблено для зміни їх результатів, скоро будуть подані! – написав Трамп.

Твіт Трампа

Результати виборів у США

У США закінчився підрахунок голосів у всіх штатах. За підсумками голосування перемогу на президентських виборах здобув демократ Джо Байден з 306 голосами виборцiв.

Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.

Фото: Dreamstime

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