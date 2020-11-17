Дональд Трамп – це землетрус, який вщент зруйнував вибудовану роками традиційну модель поведінки американських президентів. Його неоднозначна харизма ураганом знесла норми політичної дискусії та етикету.

Без керма та вітрил Дональд був не лише у Twitter. Він публічно принижував своїх опонентів. Байдена він прозвав сонним Джо, а мільярдера Блумберга – коротуном.

Читайте: Трамп хотів нанести удар по ядерному об’єкту в Ірані – NYT

Стояти впевнено на своїх двох під час каденції Трампу постійно заважала російська примара. Протягом майже усього президенства демократи звинувачували Дональда у змові з Кремлем, який начебто допоміг йому виграти вибори.

Офіційне розслідування не знайшло доказів змови, але комісія спецпрокурора Роберта Мюллера встановила, що Росія втручалася в американські вибори.

Ймовірна російська змова висіла над Трампом, але не вона призвела його до імпічменту. Дональд став третім американським президентом за історію США, проти якого запускалася процедура примусового звільнення.

Виною всьому оприлюднена телефонна розмова з президентом Зеленським, де Трамп натякає на те, щоб український генпрокурор накопав компромат на сина Джо Байдена в обмін на військову допомогу Києву.

Закордонні візити Трампа – це окремий жанр політичного фольклору. Дональд штовхав прем’єра Чорногорії, незграбно затуляв собою британську королеву, а під час зустрічі з Ангелою Меркель демонстративно не тиснув їй руку.

Трамп став першим президентом США, який ступив на територію Північної Кореї. Його зустріч з Кім Чен Ином стала історичною.

Міжнародна політика Трампа дуже часто йшла у розріз із традиційним американським вектором. Він з теплотою ставився до Путіна і зіпсував стосунки із європейськими союзниками по НАТО.

Трамп зіпсував стосунки не лише із політичними союзниками, але і з багатьма американськими журналістами. Його перепалки з репортерами та коронна фраза фейк ньюз укорінилася у медіа побуті.

Журналісти відплатили президенту тією ж монетою. Після зустрічі із Зеленським Трамп вийшов на прес-конференцію. Телевізійникам вдалося підгледіти в блокноті Дональда нотатки, в яких було записано двічі – я нічого не хочу та ніяких послуга за послугу. Ці фрази одразу стали мемом і навіть матеріалом для жартівливих музичних композицій.

Екстравагантними витівками Трамп відзначився не лише з журналістами та політиками, але і зі своїми виборцями. Після руйнівного урагану Марія президент приїхав у Пуерто-Ріко, щоб підтримати постраждалих, і почав кидати у натовп упаковки з паперовими рушниками.

Взагалі уся політика Трампа – це суцільна контраверсія. Стіна з Мексикою, расизм, політичний та економічний ізоляціонізм, відверта ворожнеча з опонентами. Усе це часто розколювало, а не об’єднувало.

Менше з тим за часів Трампа економіка Штатів була на підйомі. Його податкова та митна політика вивела безробіття на рекордно низький рівень. Але все було рівно до початку пандемії, до якої президент був абсолютно не готовий. Більше того – спочатку заперечував небезпеку вірусу, на який врешті решт сам і захворів.

До цього благословення Трамп називав коронавірус вигадкою Китаю аби підірвати економіку США. Опісля звинувачував Піднебесну у приховуванні інформації про вірус і припинив фінансування ВООЗ.

За своєї каденції Трамп вийшов з кількох міжнародних угод. Найрезонансніші – це паризька кліматична та ядерна іранська угоди.

Також Дональд згорнув військову операцію у Сирії. Після чого на більш сильні позиції у регіоні вийшли Росія та Іран.

Одні з найбільш амбіційних планів Трампа – побудувати стіну з Мексикою та купити данський острів Гренландія. І якщо острів придбати не вдалося, то огорожу с сусідньою країною Трамп таки побудував, хоча і не повністю.

Ще один ландшафтний проект, на який замахнувся Трамп – це зміна культового барельєфу з чотирма американськими президентами на горі Рашмор. Журналісти писали, що через своїх радників Дональд намагався домовитись, щоб його портрет був п’ятим.

Під кінець каденції планета також дізналася про танцювальні можливості Трампа. Це явище навіть народило флешмоб у молодіжній соцмережі TikTok.

Дональд Трамп – це більше, ніж президент, це явище. Він започаткував у світовій політиці таке поняття як трампізм. Цей термін описує ситуацію, коли політик поводить себе наче слон у крамниці посуду на усіх рівнях, а людям це подобається.

Поразка Трампа на виборах в США

Обраний президент США Джо Байден вважає ганьбою відмову Дональда Трампа визнавати свою поразку на виборах.

Він також переконаний, що у підсумку республіканці визнають його перемогу на виборах в США. За його словами, необхідності в судових розглядах немає.