Дональд Трамп обговорював зі своєю адміністрацією можливу атаку на завод зі збагачення урану в Ірані.

Про це пише The New York Times з посиланням на чотири джерела серед чинних і колишніх американських чиновників.

– Обговорення можливої ​​атаки відбувалося минулого четверга, 12 листопада, після того, як міжнародні інспектори повідомили про значне збільшення запасів ядерних матеріалів в Ірані, – стверджує видання.

Причиною такого обговорення стало активне нарощування запасів урану в Натанзі, які вже в 12 разів перевищують обсяги, передбачені ядерної угодою.

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За словами джерел, чинний глава США пропонував розглянути варіанти авіаудару або кібератаки на завод в Натанзі, але кілька людей відрадили Трампа від цього кроку.

Радники президента заявили, що подібні дії можуть привести до масштабного військового конфлікту на Близькому Сході.

Санкції проти Ірану

У вересні державний секретар США Майк Помпео оголосив про відновлення санкцій, накладених проти Ірану через нарощування ним ядерного потенціалу та порушення ядерної угоди.

На думку Вашингтона, США можуть повернути обмежувальні заходи, незважаючи на те, що раніше за власним бажанням вийшли з угоди.