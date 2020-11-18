Дональд Трамп звільнив з посади голову Агентства з кібербезпеки Міністерства внутрішньої безпеки США Кріса Кребса.

Чинний глава Білого дому стверджує, що остання заява Кребса про вибори президента в США була неперевіреною.

Про це він написав у своєму Twitter.

– Кріс Кребс був звільнений з посади голови Агентства з кібербезпеки та інфраструктури.

За словами Трампа, на виборах були масові порушення та шахрайство, зокрема голосування померлих людей.

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Білий дім був особливо незадоволений публікацією Кребса, в якій розвінчується теорія змови про суперкомп’ютер розвідувального агентства Hammer і Scorecard, яке ймовірно втручатися в підрахунок голосів в країні.

Кребс та інші колишні офіційні особи США заявили, що такої системи не існує.

Вибори в США

Дональд Трамп відмовився визнати вибори в США, висунувши необґрунтовані заяви про масові фальсифікації на виборах.

Представники виборчих комісій заявили, що голосування було найбезпечнішим в історії США.

Минулого тижня президент звільнив міністра оборони Марка Еспера на тлі повідомлень про те, що він сумнівався в лояльності глави Пентагону.