Дональд Трамп звільнив з посади голову Агентства з кібербезпеки Міністерства внутрішньої безпеки США Кріса Кребса.
Чинний глава Білого дому стверджує, що остання заява Кребса про вибори президента в США була неперевіреною.
Про це він написав у своєму Twitter.
– Кріс Кребс був звільнений з посади голови Агентства з кібербезпеки та інфраструктури.
За словами Трампа, на виборах були масові порушення та шахрайство, зокрема голосування померлих людей.
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Білий дім був особливо незадоволений публікацією Кребса, в якій розвінчується теорія змови про суперкомп’ютер розвідувального агентства Hammer і Scorecard, яке ймовірно втручатися в підрахунок голосів в країні.
Кребс та інші колишні офіційні особи США заявили, що такої системи не існує.
Вибори в США
Дональд Трамп відмовився визнати вибори в США, висунувши необґрунтовані заяви про масові фальсифікації на виборах.
Представники виборчих комісій заявили, що голосування було найбезпечнішим в історії США.
Минулого тижня президент звільнив міністра оборони Марка Еспера на тлі повідомлень про те, що він сумнівався в лояльності глави Пентагону.