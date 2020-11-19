У Конгресі США проголосували проти повернення Росії в G7

Палата представників Конгресу США ухвалила рішення, щоб не допустити участі Росії у зустрічах Великої сімки G7 і відновлення формату G8.

Документом передбачена заборона на використання адміністрацією федеральних коштів в цілях підтримки або сприяння участі Росії у засіданнях G7.

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Тепер ініціативу повинен буде розглянути Сенат, де більшість зараз належить республіканцям.

Санкції проти Росії

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію про засудження отруєння ворога Кремля Олексія Навального в Росії Новачком.

У зв’язку з нападом на Навального 371 конгресмен висловився за необхідність запровадження нових санкцій проти Росії, якщо розслідування доведе причетність російських чиновників до злочину.