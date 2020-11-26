Президент США Дональд Трамп знову заявив про фальсифікацію результатів президентських виборів, що відбулися 3 листопада, і вимагає їхнього перегляду.

Окрім того Трамп заявив, що у нього є докази, які необхідні для зміни результатів голосування.

– Вибори демократами були програні. Вони шахраювали. Це були шахрайські вибори, – сказав Трамп групі республіканців, які організували зустріч в Пенсильванії.

Також він повідомив, що все, що їм потрібно, – це суддя, який вислухає належним чином.

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Попередні позови, подані юридичної командою Трампа, про перегляд результатів голосування в низці штатів, були відхилені, в них визнали перемогу кандидата від демократів Джо Байдена.

Зауваження Трампа прозвучали через два дні після того, як він санкціонував, щоб його адміністрація почала співпрацювати з перехідною командою Джо Байдена, щоб полегшити процес передання влади.

Вибори у США

24 листопада президент США Дональд Трамп доручив Управлінню загальних служб (GSA) почати процедуру передання влади Джо Байдену. Водночас він зазначив, що продовжуватиме боротися в судах.

Трамп наголосив, що вони переможуть та доведуть фальсифікацію виборів.