Президент США Дональд Трамп знову заявив про фальсифікацію результатів президентських виборів, що відбулися 3 листопада, і вимагає їхнього перегляду.
Окрім того Трамп заявив, що у нього є докази, які необхідні для зміни результатів голосування.
– Вибори демократами були програні. Вони шахраювали. Це були шахрайські вибори, – сказав Трамп групі республіканців, які організували зустріч в Пенсильванії.
Також він повідомив, що все, що їм потрібно, – це суддя, який вислухає належним чином.
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Попередні позови, подані юридичної командою Трампа, про перегляд результатів голосування в низці штатів, були відхилені, в них визнали перемогу кандидата від демократів Джо Байдена.
Зауваження Трампа прозвучали через два дні після того, як він санкціонував, щоб його адміністрація почала співпрацювати з перехідною командою Джо Байдена, щоб полегшити процес передання влади.
Вибори у США
24 листопада президент США Дональд Трамп доручив Управлінню загальних служб (GSA) почати процедуру передання влади Джо Байдену. Водночас він зазначив, що продовжуватиме боротися в судах.
Трамп наголосив, що вони переможуть та доведуть фальсифікацію виборів.