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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Глибиною 180 м: на Фарерах побудували першу кругову автодорогу під водою

На Фарерських островах побудували першу у світі кругову транспортну розв’язку на дні Атлантичного океану. Вона стане доступною для автомобілів уже 19 грудня.

Підводний тунель під назвою Eysturoyartunnilin з’єднує два найбільші острови архіпелагу та складається із трьох доріг. Шляхи поєднали за допомогою кругової розв’язки на глибині 180 м над рівнем океану.

Eysturoyartunnilin – другий за довжиною підводний тунель у світі (11,2 км), він поступається тільки тунелю Ryfast у Норвегії (14,3 км).

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Влада розраховує, що уже 19 грудня водії зможуть користуватися підводним шляхом. Його стіни покриті голубим кольором і складаються з скульптур – це робота місцевого художника.

На Балі можуть заборонити алкоголь

На острові Балі, що в Індонезії, можуть заборонити вживати алкоголь, а за продаж карати. Відповідний законопроект просувають місцеві політики консервативних ісламських партій.

Вони пропонують ув’язнювати осіб, які виготовляють та реалізовують алкогольні напої.

Джерело: Local.fo

Фото: Pexels

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