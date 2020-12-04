Глибиною 180 м: на Фарерах побудували першу кругову автодорогу під водою

На Фарерських островах побудували першу у світі кругову транспортну розв’язку на дні Атлантичного океану. Вона стане доступною для автомобілів уже 19 грудня.

Підводний тунель під назвою Eysturoyartunnilin з’єднує два найбільші острови архіпелагу та складається із трьох доріг. Шляхи поєднали за допомогою кругової розв’язки на глибині 180 м над рівнем океану.

Eysturoyartunnilin – другий за довжиною підводний тунель у світі (11,2 км), він поступається тільки тунелю Ryfast у Норвегії (14,3 км).

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Влада розраховує, що уже 19 грудня водії зможуть користуватися підводним шляхом. Його стіни покриті голубим кольором і складаються з скульптур – це робота місцевого художника.

Verdens første rundkørsel i en undervandstunnel er en realitet på Færøerne. Med rundkørslen bliver der adgang til tunnellen fra både nord- og sydsiden af bugten Skálafjørður. Den færøske kunstner Tróndur Patursson har udsmykket rundkørslen. Foto: Portal #dkmedker #færøerne pic.twitter.com/3NZ1Qwx1Yy — Marita á Rógvi (@_marogvi) December 2, 2020

На Балі можуть заборонити алкоголь

На острові Балі, що в Індонезії, можуть заборонити вживати алкоголь, а за продаж карати. Відповідний законопроект просувають місцеві політики консервативних ісламських партій.

Вони пропонують ув’язнювати осіб, які виготовляють та реалізовують алкогольні напої.

Джерело: Local.fo