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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Нова Зеландія оголосила надзвичайну ситуацію через зміну клімату

Влада Нової Зеландії повідомила про надзвичайну ситуацію у зв’язку зі зміною клімату. Відтепер країна дотримуватиметься політики щодо зменшення викидів вуглецю.

У заяві, представленій у середу в парламенті, було визнано руйнівний вплив погоди на Нову Зеландію, добробут жителів та основні галузі. Країна визнала надзвичайну ситуацію, приєднавшись до 32 країн.

Влада планує замінювати автомобільні засоби на електричні або гібридні. Також хочуть припинити використовувати вугілля для опалення.

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У скільки оцінюють збитки від зміни клімату

У жовтні Організація Об’єднаних Націй оприлюднила звіт, який містить дані щодо збитків, пов’язаних зі зміною клімату.

Згідно з інформацією ООН, за останні 50 років планета потерпіла від 11 тис. стихійних лих. У результаті них зафіксували смерть 2 млн осіб, а збитки оцінюють у $3,6 трлн.

Джерело: The Guardian

Фото: Pexels

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