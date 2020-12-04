Глубиной 180 м: на Фарерах построили первую круговую автодорогу под водой

На Фарерских островах построили первую в мире круговую транспортную развязку на дне Атлантического океана. Она станет доступной для автомобилей уже 19 декабря.

Подводный тоннель под названием Eysturoyartunnilin соединяет два крупнейших острова архипелага и состоит из трех дорог. Пути соединили с помощью круговой развязки на глубине 180 м над уровнем океана.

Eysturoyartunnilin — второй по длине подводный тоннель в мире (11,2 км), он уступает только туннелю Ryfast в Норвегии (14,3 км).

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Власти рассчитывают, что уже 19 декабря водители смогут пользоваться подводным путем. Его стены покрыты голубым цветом и состоят из скульптур — это работа местного художника.

Verdens første rundkørsel i en undervandstunnel er en realitet på Færøerne. Med rundkørslen bliver der adgang til tunnellen fra både nord- og sydsiden af bugten Skálafjørður. Den færøske kunstner Tróndur Patursson har udsmykket rundkørslen. Foto: Portal #dkmedker #færøerne pic.twitter.com/3NZ1Qwx1Yy — Marita á Rógvi (@_marogvi) December 2, 2020

На Бали могут запретить алкоголь

На острове Бали, что в Индонезии, могут запретить употреблять алкоголь, а за продажу наказывать. Соответствующий законопроект продвигают местные политики консервативных исламских партий.

Они предлагают сажать лиц, производящих и реализующих алкогольные напитки.

Джерело: Local.fo