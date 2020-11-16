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Факти / Світ / Світові новини
Людмила Богданова |

На Балі хочуть заборонити алкоголь, а за продаж ув’язнювати

На острові Балі, що в Індонезії, хочуть запровадити покарання за вживання алкоголю.

Так за виготовлення, зберігання та розповсюдження алкогольних напоїв людям може загрожувати ув’язнення від двох до десяти років. За розпиття алкоголю каратимуть менш суворо.

Такі зміни можуть настати у разі ухвалення законопроекту, який наразі розглядає Палата представників. Його просувають політики, які входять до консервативних ісламських партій.

Під час написання проекту вони посилалися на частину Корану, яка вказує, що мусульмани не повинні вживати алкоголь. Чиновники Балі, звісно, виступають проти такої ініціативи.

Читайте: Скільки можна пити алкоголю, щоб не отримати ожиріння – дослідження

Найміцніший джин у світі

На початку листопада у Великій Британії виготовили найміцнійший джин у світі. Ним став напій бренду Anno Spirits з міцністю 95%.

Виробники продукту підкреслюють його економність – для того, щоб приготувати коктейль, потрібно лише сім грамів джину.

Джерело: Independent

Фото: Pexels

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