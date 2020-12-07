Лукашенку заборонили відвідувати Олімпійські ігри

Міжнародний олімпійський комітет офіційно заборонив відвідувати Олімпійські ігри керівництву НОК Білорусі та Олександру Лукашенку.

Національний олімпійський комітет (НОК) Білорусі, як заявили в комітеті, не сприяє захисту спортсменів від політичної дискримінації.

Також Міжнародний олімпійський комітет призупинив усі виплати, направлені в Білорусь.

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Винятком є безпосереднє фінансування підготовки білоруських спортсменів до Олімпійських ігор.

Зазначається, що незважаючи на позицію Олександра Лукашенко, спортсмени з Білорусі обов’язково братимуть участь в Олімпійських іграх.

Цікаво, що заборону було накладено на голову Федерації хокею Білорусі Дмитра Баскова: він є одним із підозрюваних у вбивстві Романа Бондаренка – учасника протестів у Мінську, якого жорстоко побили та викрали невідомі чоловіки в масках.

Жахливий інцидент стався пізно ввечері 11 листопада, коли невідомі перерізали біло-червоно-білі стрічки у дворі одного з будинків.

Після словесного конфлікту особи в масках стали нападати та бити мешканців будинку: серед них був і Роман.

З тяжким набряком мозку, закритою черепно-мозковою травмою та гематомами його госпіталізували до лікарні швидкої допомоги.

Роман Бондаренко помер, не отямившись. Загибель активіста викликала масове обурення, однак марш його пам’яті 15 листопада в Мінську був розігнаний владою.

Джерело: NEXTA