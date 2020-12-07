8 грудня Дональд Трамп може підписати указ про першочергове забезпечення американців вакцинацією проти Covid-19.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на джерела в Білому домі.

– Першочергове завдання – забезпечити поширення цих вакцин серед американців, перш ніж ми почнемо їх поставки по всьому світу для отримання міжнародного доступу, – розповів співрозмовник.

За його прогнозами, інші країни можуть розраховувати на отримання вакцини наприкінці весни або на початку літа.

Читайте: Вакцина від Covid-19 стане доступною всім американцям: у США назвали терміни

Інше джерело повідомило, що дозвіл на використання вакцин Pfizer-BioNTech може бути вже у п’ятницю, 11 грудня.

Вакцина від коронавірусу в США

1 грудня у США надійшла перша партія вакцини від фармацевтичної компанії Pfizer. Однак для її використання необхідно дочекатися затвердження Управління з контролю за продуктами та ліками (FDA).

Наразі США входить у трійку країн з найбільшою кількістю випадків коронавірусу – разом з Індією та Бразилією.

Джерело: Fox News