Останній цвях у “труну” Північного потоку-2: що означають нові санкції США

США завдали чергового удару у так званий “особистий проект Путіна” – обхідний трубопровод Північний потік-2.

11 грудня Конгрес ухвалив Закон про оборонний бюджет США на 2021 рік. Саме в цьому документі законодавці США передбачили нові, посилені санкції проти одіозного газогону Кремля.

Українські експерти сподіваються, що нові обмеження стануть останнім цвяхом у “труну” Північного потоку-2, остаточно зупинивши його добудову.

– Коли ці санкції стануть законом, не буде практичного способу побудувати цей трубопровід, – вважає директор з розвитку Федерації роботодавців нафтогазової галузі Вадим Гламаздін.

І такі сподівання небезпідставні. Якщо торік запроваджені Вашингтоном заходи стосувалися насамперед компаній-власників суден, які задіяні в будівництві Північного потоку-2, то тепер санкційне коло суттєво розширили. Насамперед – на сертифікаційні та страхові компанії, які вирішать узяти участь у реалізації російського проекту, а також компанії, що згодяться допомогти проекту обладнанням чи технологіями, модернізуючи російські трубоукладальні судна. Під загрозою санкцій опиняться навіть порти, в яких базуватиметься трубоукладальний флот проекту…

Цього цілком достатньо, аби трубопровід так і лишився недобудованим, вважають фахівці. Адже Північний потік-2 стане занадто токсичним проектом для всього цивілізованого бізнесу. Ризикуючи втратити ринок США через співпрацю з росіянами, міжнародні компанії не захочуть мати з Північним потоком 2 нічого спільного.

За інформацією агенції DPA, в уряді США вже визначили низку компаній та фізичних осіб, які можуть потрапити під дію санкцій, якщо не припинять діяльність, пов’язану з будівництвом газопроводу. Нині таким компаніям повідомляється про загрозу санкцій, для того, щоб надати їм можливість вчасно припинити діяльність.

Фахівці констатують: проти таких обмежень лобісти Кремля відчайдушно боролися цілий рік. Однак попри всі їхні намагання санкції будуть впроваджені в повному обсязі, і це остаточно зупинить Північний потік-2.

– Питання підтримки України загалом і зокрема її енергетичної безпеки та незалежності в США має повну двопартійну підтримку. І після цьогорічних президентських виборів позиція США з цього приводу жодним чином не зміниться. Тож цього року санкції проти Північного потоку 2 точно приймуть і введуть у дію. Вони розширюють та доповнюють попередні, закриваючи питання, які вимушено не були охоплені попереднім раундом, наприклад – надання страхових послуг тощо. Завдяки цьому завершиться створення багатошарової оборони проти Північного потоку-2, – говорить Вадим Гламаздін.

Планам Кремля – “труба”

Торік дієвість американських санкцій яскраво продемонстрував вихід із проекту швейцарської компанії Allseas. Саме її судна безпосередньо прокладали трубу дном Балтійського моря й їхній відхід поставив проект на довготривалу паузу.

Щоб зрушити будівництво з мертвої точки, Росія намагалася знайти та модернізувати під будівництво трубопроводу власний флот. Для цього в Балтійське море прибули чотири російські судна: Академік Черський, Фортуна, Іван Сидоренко та Остап Шеремет. Саме їхніми силами Кремль нині збирається прокласти 2,6 км труби в виключній економічній зоні Німеччини.

На думку президента Центру глобалістики Стратегія ХХІ Михайла Гончара, на цьому шматку труби Москва та Берлін вирішили прозондувати реакцію США. Адже такі лічені кілометри нічого не вирішують.

А от як і коли планується добудовувати ділянку близько 160 км на території Данії, оператор будівництва газогону нині не повідомляє.

Портфель без ручки

Та навіть у разі гіпотетичної добудови Північний потік-2 може перетворитися на “портфель без ручки”: адже без необхідних сертифікатів він просто не запрацює.

– З технічної точки зору трубопровід можливо завершити. Але ж потім сертифікуючі агенції мали б його сертифікувати. А поки ніхто не виявив бажання цього зробити, – пояснює Михайло Гончар.

Ще до офіційного ухвалення санкцій головний сертифікатор Північного потоку 2 – норвезька компанія Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV GL) – відмовився від подальшої участі у проекті.

Схожа ситуація і зі страховкою.

– Найбільший альянс страхових компаній ще до оголошення санкцій заявив, що не страхуватиме судна, що мають відношення до Північного потоку 2. Росіяни ж не зможуть застрахувати свої судна без міжнародних страхових консорціумів. А без страховки будь-яке судно не буде допущене в європейські порти, – пояснює директор «Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Тож останні 160 км труби можуть так і не прокласти. У такому разі “особистий проект Путіна” перетворитися з на одну з найдорожчих у світі недобудов. Попри відсутність економічної логіки в одіозний трубопровід на дні моря вклали вже близько $12 млрд.

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Спроби виправдання

Цікаво, що лобісти Північного потоку-2 до останнього намагалися виправдати необхідність завершення проекту. Один із найекзотичніших аргументів озвучив глава Східного комітету німецької економіки Олівер Хермес. Він заявив, що по Північному потоку-2 можна буде транспортувати не тільки газ, а й водень.

– Завдяки тому, що (в будівництві трубопроводу. – Ред.) були використані спеціальні матеріали, Північний потік-2 на відміну від старіших газопроводів вже в найближчі десятиліття може бути на 70% заповнений воднем — енергоносієм майбутнього.

Нагадаю, що в рамках так званої Зеленої угоди Європейський Союз вже до 2050 року зобов’язався перейти до екологічно-нейтральної економіки. Тобто Європа прагне відмовитися від використання традиційних енергоресурсів і перейти на відновлювальні, зокрема водень. Саме його через можливість зеленого електролізу називають екологічно-нейтральним паливом майбутнього.

От тільки питання транспортування водню дотепер не вирішене. Досі тривають експерименти, адже водень дуже летючий і проникає через метал, навіть коли змішаний із природним газом у малих пропорціях. А тут німці заявляють аж про 70% заповнення воднем і саме Північного потоку-2…

Хоча, як з’ясували фахівці, при будівництві 2-го Північного потоку використовували ті ж труби, що й при будівництві 1-го.

– Жодної різниці між трубами існуючого Північного потоку й Північного потоку-2, що будується, немає! – коментує “водневі виправдання” німців Михайло Гончар. – Стандарт, за яким вони виготовлялись – один і той же (до речі, це стандарт тої самої сертифікаційної компанії Det Norske Veritas, що зараз дистанціюється від сертифікації ПП2 після загрози американських санкцій), марка сталі труби одна й та сама…

Експерт переконаний: коли металургійні заводи в Росії виготовляли труби для Північного потоку-2, ні про яке транспортування водню (та ще й у співвідношенні водень – 70%, природний газ – 30%) не йшлося. Бо про водень, його виробництво й постачання до ЄС стали говорити тільки після того, як 11 грудня 2019-го ЄС ухвалив Зелену угоду.

– Звісно, можна прогнати водневий потік в означеній пропорції через ПП2, але тоді трубопровід прослужить не 50 років, як зазначено в проектній документації, а не протягне й 5 років через явище водневого руйнування металу (активний водень легко потрапляє в кристалічну структуру металу і робить його крихким), – каже Михайло Гончар.

Відтак, спроби “підтягнути” ПП2 під Зелену угоду ЄС – це примітивна маніпуляція, переконані фахівці.

У перспективі – обмеження й інших “потоків”

Запустивши Північний потік-2, Володимир Путін міг би повністю зупинити транзит «блакитного палива» через Україну й отримати додаткові важелі тиску на Євросоюз.

І тому США, а також Україна, Польща, та інші країни Східної Європи активно виступають проти цього проекту. Але саме для України Північний потік-2 несе найбільші не лише економічні, а й геополітичні та безпекові загрози.

– У разі остаточного краху Північного потоку-2 Росія не зможе відмовитися від транзиту через українську ГТС. Тобто вітчизняна труба збереже своє стратегічне значення. Для України це питання не лише економіки, а й національної безпеки. Це взагалі питання геополітики і безпеки Європи загалом. Без Північного потоку-2 Росія не зможе монополізувати європейський ринок газу. А від цього виграє й Україна, і ЄС, – наголошує голова Федерації роботодавців нафтогазової галузі Віталій Щербенко.

Фахівці переконані: саме тому Північний потік-2 має бути не просто призупинений, він має повністю припинити своє існування й стати однією з найдорожчих у світі недобудов.

А далі Україні треба братися за Турецький потік і санкції проти самого Газпрому. Підстави для цього є, констатують експерти. Адже санкції США стосуються не одного Північного потоку-2, а всіх нових морських газогонів Росії. Таким чином будь-яка добудова труби в Чорному морі також приречена на провал.

Не треба забувати й про Північний потік-1.

– Цей газогін також треба ввести в європейське правове поле. Це означатиме, що він працюватиме лише на половину потужності, – додає Михайло Гончар.

Для України це – ідеальний варіант. Адже в разі краху Північного потоку-2 і зменшення транзитної потужності Північного потоку-1 Росія фізично не зможе обійти українську газотранспортну систему. Відповідно, вітчизняна ГТС зможе зберегти своє стратегічне транзитне значення та доходи. Крім того, це суттєво знизить ризики для національної безпеки: будучи залежним від транзиту газу Україною, Кремль навряд чи наважиться на масштабну військову агресію.

Фото: nord-stream2