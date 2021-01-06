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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Штурм будівлі Конгресу США: Байден виступив з терміновим зверненням

Джозеф Байден вийшов у прямий ефір у зв’язку з масштабною акцією протесту у будівлі Конгресу США. Він звернувся до протестувальників з проханням відступити та дати перемогу демократії.

Також представник Демократичної партії закликав Дональда Трампа виступити у прямому ефірі та вплинути на своїх прихильників.

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Що відбувається у США

6 січня прихильники Дональда Трампа здійснили штурм будівлі Конгресу США. У цей час відбувалося засідання Конгресу та Палати представників США, де мали затвердити результати голосування на виборах президента.

Під час сутичок з мітингувальниками постраждало щонайменше двоє правоохоронців. Одній з протестувальниць вистрілили у груди.

Детальніше про мітинг біля стін Конгресу США читайте на Фактах ICTV.

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