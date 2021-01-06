Протести у США: у будівлі Конгресу сталася стрілянина, є постраждалі

Під час масової акції протесту у будівлі Конгресу США сталася стрілянина. Охоронці Капітолію вистрілили у груди жінці.

За даними ЗМІ, наразі вона перебуває у критичному стані. Також під час заворушень постраждало щонайменше два правоохоронця, одного з них госпіталізували до лікарні.

Протести біля Конгресу США

6 січня Конгрес США та Палата представників влаштували зібрання щодо затвердження результатів виборів президента. Засідання зупинили через штурм протестувальників.

Прихильники чинного президента США Дональда Трампа зібралися біля будівлі Капітолію – Конгресу США. Після сутичок з поліцією протестувальники увірвалися всередину.

У зв’язку з цим у Вашингтоні оголосили комендантську годину. Детальніше про протести біля Конгресу США читайте на Фактах ICTV.