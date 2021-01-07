PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Богданова |

Протести у США: реакція світу та МЗС України

6 січня прихильники Дональда Трампа перешкодили процедурі підрахунку результатів виборів президента США. Біля стін Конгресу влаштували масштабну акцію протесту, у результаті якої мітингувальники увірвалися у Капітолій – будівлю Конгресу США.

Як на подію відреагували світові лідери, з’ясовували Факти ICTV.

Реакція світу на протести у США

Прем’єр-міністр Великої Британії

Борис Джонсон, прем’єр-міністр Великої Британії, назвав протести у США ганебними.

– Зараз життєво важливо забезпечити мирний та впорядкований перехід влади.

Генсек НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг сказав, що сцени мітингів є приголомшливими.

– Приголомшливі сцени у Вашингтоні, округ Колумбія. Результати цих демократичних виборів варто поважати.

Читайте: Протести у США: у будівлі Конгресу сталася стрілянина, є постраждалі

Міністр закордонних справ України

Очільник Міністерства закордонних справ України також відреагував на події у США.

– Стурбований подіями у Вашингтоні. Впевнений, що американська демократія впорається із цим викликом. Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше.

Європейський парламент

Член Європейського парламенту Давід Сассолі висловив впевненість, що США вдасться врегулювати ситуацію.

– Демократичні голоси потрібно поважати. Ми впевнені, що США забезпечить захист демократії.

Протести у США

6 січня стало відомо, що прихильники Дональда Трампа штурмували будівлю конгресу США. Протестувальникам вдалося проникнути всередину Капітолію.

Внаслідок сутичок постраждали правоохоронці, також вогнепальне поранення отримала мітингувальниця. Детальніше про мітинги у США читайте на Фактах ICTV.

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка