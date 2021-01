Протести у США: реакція світу та МЗС України

6 січня прихильники Дональда Трампа перешкодили процедурі підрахунку результатів виборів президента США. Біля стін Конгресу влаштували масштабну акцію протесту, у результаті якої мітингувальники увірвалися у Капітолій – будівлю Конгресу США.

Як на подію відреагували світові лідери, з’ясовували Факти ICTV.

Реакція світу на протести у США

Прем’єр-міністр Великої Британії

Борис Джонсон, прем’єр-міністр Великої Британії, назвав протести у США ганебними.

– Зараз життєво важливо забезпечити мирний та впорядкований перехід влади.

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021

Генсек НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг сказав, що сцени мітингів є приголомшливими.

– Приголомшливі сцени у Вашингтоні, округ Колумбія. Результати цих демократичних виборів варто поважати.

Shocking scenes in Washington, D.C. The outcome of this democratic election must be respected. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 6, 2021

Міністр закордонних справ України

Очільник Міністерства закордонних справ України також відреагував на події у США.

– Стурбований подіями у Вашингтоні. Впевнений, що американська демократія впорається із цим викликом. Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше.

Стурбований подіями у Вашингтоні. Впевнений, що американська демократія впорається із цим викликом. Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше. Це важливо не лише для США, а й для України та всього демократичного світу. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 6, 2021

Європейський парламент

Член Європейського парламенту Давід Сассолі висловив впевненість, що США вдасться врегулювати ситуацію.

– Демократичні голоси потрібно поважати. Ми впевнені, що США забезпечить захист демократії.

Deeply concerning scenes from the US Capitol tonight. Democratic votes must be respected. We are certain the US will ensure that the rules of democracy are protected. — David Sassoli (@EP_President) January 6, 2021

Протести у США

6 січня стало відомо, що прихильники Дональда Трампа штурмували будівлю конгресу США. Протестувальникам вдалося проникнути всередину Капітолію.

Внаслідок сутичок постраждали правоохоронці, також вогнепальне поранення отримала мітингувальниця. Детальніше про мітинги у США читайте на Фактах ICTV.