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Факти / Світ
Софія Телішевська |

Демократи готові оголосити Трампові імпічмент

Група членів Палати представників Конгресу США від Демократичної партії готова представити статтю для оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу.

11 січня демократи винесуть на розгляд відповідний документ. Конгресмен Тед Лью зазначив, що вже 180 осіб висловили підтримку статті.

Демократи намагаються відсторонити від влади Трампа, не чекаючи інавгурації його наступника Джо Байдена.

На їхню думку, Трамп не може залишатися у Білому домі, оскільки несе відповідальність за штурм Капітолію.

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Очікується, що демократи в Палаті представників можуть встигнути оголосити імпічмент, скориставшись прискореною процедурою. Однак Сенат США, в якому більшість у республіканців, може або відхилити пропозицію про імпічмент, або затягнути розгляд цього питання до приходу до влади наступного президента.

У свою чергу Дональд Трамп розглядає можливість того, щоб Руді Джуліані і Алан Дершовіц захищали його, якщо йому загрожує ще один процес щодо імпічменту.

Джерело: CNN

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